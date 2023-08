Legionella na Dolnym Śląsku. Bakterię wykryto na Oddziale Medycyny Paliatywnej

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy sanepid potwierdził obecność bakterii Legionella pneumophila. Bakterię wykryto w jednym kranie na Oddziale Medycyny Paliatywnej. Obecnie trwają tam remonty, a ciepła woda jest używana dość rzadko. - W jednym z ujęć wody w legnickim szpitalu stwierdzono obecność bakterii legionelli - przekazała Małgorzata Stawiska-Lichota, rzeczniczka prasowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy w rozmowie z portalem pulslegnicy.pl.

Legionella na Dolnym Śląsku. Bakterię wykryto w jednym kranie

Jak dodała rzeczniczka w rozmowie z portalem gazetawroclawska.pl, szpital wszczął odpowiednie procedury. Z kolei rzecznik szpitala Krzysztof Maciejak przekazał, że w szpitalu na ten moment żaden z pacjentów nie jest zakażony bakterią. - Wyłączyliśmy ten kran z użytkowania i przystąpiliśmy do jego dezynfekcji chemicznej i termicznej ciepłej wody. Ponadto wprowadziliśmy do odwołania dezynfekcję termiczną instalacji ciepłej wody użytkowej w całym szpitalu, włączając w to budynek główny - opisuje rzecznik w rozmowie z portalem. - W tej części [szpitala - red.] w ogóle nie odbywało się leczenie, choć wcześniej był to oddział paliatywny - przekazał Maciejak w rozmowie z PAP. Bakterię wykryto podczas rutynowej kontroli.

Legionella w Polsce. Na Podkarpaciu odnotowano 14 zgonów

We wtorek Państwowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie poinformował o 14 zgonach osób zakażonych legionellą w stolicy Podkarpacia i okolicach. Wszyscy zmarli pacjenci mieli choroby współistniejące. Odnotowano dziewięć nowych zakażeń. Łącznie od początku wystąpienia ogniska zakaźnego takich przypadków było 153 (najwięcej w Rzeszowie - 103). Wszystkie nowe przypadki zakażenia bakterią stwierdzono u pacjentów dotychczas hospitalizowanych w szpitalach w województwie podkarpackim.

Bakteria Legionella pneumophila występuje w wielu miejscach, w których znajduje się woda. W domowych warunkach najczęściej pojawia się w instalacjach klimatyzacyjnych, nawilżaczach powietrza czy basenach. Bakteria ta są obecna również w zbiornikach wodnych takich jak stawy, jeziora oraz rzeki. Jej występowaniu sprzyja wysoka wilgotność i wysokie stężenie dwutlenku węgla, a także wadliwe systemy wodne oraz niska temperatura wody.