59-latek znalazł pocisk od granatnika na jednym z pól w Zduńskiej Woli. Mężczyzna wsadził go do rowerowego koszyka i chciał zawieźć go na złom. Przed tym udał się jednak do sklepu, gdzie przerażona ekspedientka wezwała odpowiednie służby.

3 KPP w Zduńskiej Woli Otwórz galerię Na Gazeta.pl