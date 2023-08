W niedzielę 27 sierpnia w Białymstoku zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy mieli doprowadzić do wstrzymania ruchu pociągów w województwie podlaskim. Fałszywe sygnały mieli nadawać mężczyźni w wieku 24 i 29 lat.

Białystok. Mieli nadawać fałszywe sygnały radio-stop. Spędzą 3 miesiące w areszcie

We wtorek 29 sierpnia RMF FM poinformowało, że Sąd Rejonowy w Białymstoku podjął decyzję o aresztowaniu mężczyzn na okres trzech miesięcy. "Jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym będzie właściwy do zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania" - wskazano w piśmie sądowym, do którego dotarł reporter stacji. Zdaniem sądu zebrane do tej pory dowody w sprawie wskazują "na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów".

- Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty z dwóch artykułów Kodeksu karnego. Pierwszy dotyczy stworzenia sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób, lub mienia w znacznych rozmiarach. Doszło do tego poprzez nieuprawnione nadanie sygnałów, wywołujących automatyczne zatrzymanie się pociągów - wyjaśnił rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński. Podejrzanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Ataki na polską infrastrukturę kolejową. 29-latek jest funkcjonariuszem policji

W poniedziałek podlaska policja wydała komunikat, w którym poinformowano między innymi o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariusza. "Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku wszczął postępowanie dyscyplinarne i wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności o zawieszeniu funkcjonariusza, któremu prokuratura przedstawiła zarzuty. Wszczęto także procedurę zwolnienia ze służby" - przekazała policja na portalu X.

Według informacji uzyskanych przez Wirtualną Polskę 29-latek został w poniedziałek przesłuchany przez prokuraturę. Portal donosił także, że mężczyzna był "właścicielem mieszkania, w którym nadawano sygnały radio-stop".