W czwartek 24 sierpnia w Bochotnicy (woj. lubelskie, pow. puławski) na placu zabaw znaleziono ciało 13-letniego Marcina. Do tej pory nie ustalono, co było przyczyną śmierci dziecka. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone szczegółowe badania.

Bochotnica. Ciało 13-latka znalezione na placu zabaw w pobliżu szkoły

Według ustaleń "Faktu", nastolatek nie mieszkał na stałe w Bochotnicy. Przyjechał tam wraz z rodziną z Puław na wakacje. - Zawsze tu przyjeżdżali. Znałem go od dzieciaka. To był pracowity, dobry chłopak. Regularnie przychodził do mnie pomagać zbierać maliny. A jak nie pracował, grał w piłkę albo łowił ryby. To straszna tragedia, trudno mi się z tym pogodzić - przekazał jeden z sąsiadów rodziców dziecka.

W dniu tragedii 13-latek grał z kolegami w piłkę na boisku, znajdującym się niedaleko szkoły. Podczas przerwy w meczu przekazał im, że idzie "za potrzebą" i zniknął w krzakach, niedaleko placu zabaw. Pod nieobecność nastolatka na plac zabaw przyszła starsza kobieta z dziećmi. To ona znalazła Marcina, leżącego na ziemi.



Nastolatek był nieprzytomny, więc kobieta wezwała swojego zięcia. Mężczyzna, który jest strażakiem, udzielił mu pierwszej pomocy. Kontynuowali ją później przybyli na miejsce medycy. - Pod szkołą było kilka samochodów straży, pogotowie, przyleciał śmigłowiec medyczny. Bardzo długo próbowali go uratować, ale im się nie udało - mówiła jedna z kobiet, która przyglądała się akcji ratunkowej.

Bochotnica. Sekcja zwłok 13-latka niczego nie wykazała

W poniedziałek 28 sierpnia przeprowadzono wstępną sekcję zwłok nastolatka. W rozmowie z Polską Agencją Prasową prok. Magdalena Naczas z Prokuratury Okręgowej w Lublinie przekazała, że przeprowadzone badania "nie pozwoliły na ustalenie przyczyny śmierci" dziecka. Zapowiedziała również, że zostaną przeprowadzone dodatkowe badania.

- Ich wyniki dopiero dadzą odpowiedź na pytanie o przyczynę śmierci chłopca - dodała. Według doniesień RMF24 Prokuratura Rejonowa w Puławach wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.