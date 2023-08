"Uwaga! Dziś, w nocy i rano (29/30.08) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - wiadomości o tej treści wysyłane są przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców dziewięciu regionów, a dokładniej województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Alerty RCB i ostrzeżenia IMGW w Polsce. Lokalnie mogą wystąpić trąby powietrzne. Gdzie pojawi się zagrożenie?

Polska została podzielona przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na trzy strefy. Mieszkańcy zachodniej części kraju - województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i zachodnich powiatów Wielkopolski nie muszą obawiać się pogody we wtorek 29 sierpnia. Dla tego regionu nie wydano bowiem żadnych alertów.

W województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, opolskim oraz we wschodnich powiatach woj. wielkopolskiego i zachodnich powiatach woj. łódzkiego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad" - czytamy w komunikacie. Na X (dawniej Twitter) IMGW ostrzega też przed dużą aktywnością elektryczną burz.

W województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, części woj. łódzkiego, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim alerty przed burzami z gradem zostały podniesione do drugiego stopnia. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 110 km/h. Miejscami grad" - czytamy w ostrzeżeniu, które może zostać podniesione do najwyższego, czerwonego alertu.

Portal Fani Pogody ostrzega, że silny wiatr na wschodzie w centrum i południu Polski może wiązać się z wystąpieniem nawet trąb powietrznych. Będzie miało to miejsce w regionach, w których wytwiorzą się wyjątkowo niszczycielskie burze typu bow echo.