Policjanci uratowali topiącego się 23-latka w Okunince. Z jeziora trafił do więzienia. Był poszukiwany

W nocy 28 sierpnia policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie uratowali dwóch mężczyzn topiących się w Jeziorze Białym w Okunince (woj. lubelskie, pow. włodawski). Po udzieleniu im pomocy okazało się, że 23-latek powinien trafić do więzienia - do czego doszło wyjątkowo szybko.

Okuninka. Policjanci uratowali topiącego się 23-latka. Szybko trafił do więzienia

Według informacji przekazanych przez podinsp. Bożenę Szymańską, nietrzeźwy 23-latek sam wskoczył do jeziora, po czym zniknął w wodzie. "Za nocnym pływakiem wskoczył zaniepokojony kolega. Chciał go odszukać i mu pomóc. Policjanci po chwili od zgłoszenia zobaczyli w wodzie dwóch mężczyzn, którzy wzywali pomocy" - przekazała Szymańska.

Mundurowi wyciągnęli mężczyzn z wody i wciągnęli ich do łódki. Następnie dopłynęli do nich strażacy. "Na brzegu okazało się, że 23-latek jest poszukiwany listem gończym do odbycia sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Ani on, ani jego 18-letni kolega nie wymagali pomocy medycznej" - dodała Szymańska.

Jak prawidłowo zachować się nad wodą?

Policja stale przypomina o sześciu sposobach bezpiecznego zachowania nad wodą. Funkcjonariusze apelują: