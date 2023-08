Centralna Komisja Egzaminacyjna harmonogram matur i egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 opublikowała 17 sierpnia 2023 roku. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mieli więcej czasu na przygotowania. Ich testy odbędą się wyjątkowo późno.

Harmonogram roku szkolnego 2023/2024. Kiedy matura? Egzamin ustny w sobotę

Tak jak w roku szkolnym 2022/2023, matura odbędzie się w dwóch wariantach - "formule 2015" i "formule 2023" - co jest skutkiem reformy edukacji i likwidacji gimnazjów. Mimo to wszyscy uczniowie przystąpią do egzaminów w tych samych terminach. Harmonogram matur w roku szkolnym 2023/2024:

7 maja 2024 (wtorek):

godz. 9.00 - język polski (poziom podstawowy)

8 maja 2024 (środa):

godz. 9.00 - matematyka (poziom podstawowy)

godz. 14.00 - język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

godz. 9.00 - język angielski (poziom podstawowy)

godz. 14.00 - język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy)

10 maja 2024 (piątek):

godz. 9.00 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

godz. 14.00 - język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

13 maja 2024 (poniedziałek):

godz. 9.00 - język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

godz. 14.00 - filozofia (poziom rozszerzony)

14 maja 2024 (wtorek):

godz. 9.00 - biologia (poziom rozszerzony)

godz. 14.00 - język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

15 maja 2024 (środa):

godz. 9.00 - matematyka (poziom rozszerzony)

godz. 14.00 - język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

16 maja 2024 (czwartek):

godz. 9.00 - chemia (poziom rozszerzony)

Godz. 14.00 - historia muzyki (poziom rozszerzony)

17 maja 2024 (piątek):

godz. 9.00 - geografia (poziom rozszerzony)

godz. 14.00 - język mniejszości narodowych (poziom podstawowy)

20 maja 2024 (poniedziałek):

godz. 9.00 - język polski (poziom rozszerzony)

godz. 14.00 - język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

21 maja 2024 (wtorek):

godz. 9.00 - historia (poziom rozszerzony)

godz. 14.00 - język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

22 maja 2024 (środa):

godz. 9.00 - informatyka (poziom rozszerzony)

godz. 14.00 - historia sztuki (poziom rozszerzony)

23 maja 2024 (czwartek):

godz. 9.00 - fizyka (poziom rozszerzony)

godz. 14.00 - język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

Absolwenci szkół średnich wyniki poznają 9 lipca 2024 roku. Egzaminy ustne odbędą się w terminach od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. 11 maja wypada w sobotę. - Zgodnie z Ustawą o dniach wolnych od pracy soboty takimi dniami nie są, więc Centralna Komisja Egzaminacyjna może ustalić harmonogram matur przewidujący egzaminy również w sobotę. Harmonogram ten obejmuje termin główny, dodatkowy i poprawkowy - wyjaśnił portalowi dziennik.pl Michał Łyszczarz, eksperta prawa oświatowego i samorządu terytorialnego.

Rok szkolny 2023/2024. Kiedy egzamin ósmoklasisty? Terminy

Uczniowie nie będą musieli wybierać dodatkowego przedmiotu, który chcieliby zdawać na egzaminie ósmoklasisty. Harmonogram:

14 maja 2024 (wtorek) godz. 9.00 - język polski

15 maja 2024 (środa) godz. 9.00 - matematyka

16 maja 2024 (czwartek) godz. 9.00 - język nowożytny

Uczniowie wyniki egzaminu ósmoklasisty poznają 3 lipca 2024 roku. Przystąpienie do testu jest warunkiem ukończenia podstawówki. Liczba zdobytych punktów ma wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych.