Bakterie legionelli powodują legionellozą, czyli poważną chorobę układu oddechowego. Okazuje się, że bakteria może zaatakować zarówno ludzi jak i zwierzęta. "Źródłem zakażenia bakterią Legionella pneumophila jest woda inhalowana do dróg oddechowych. Nie zarazisz się od drugiej osoby ani przez picie wody" - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

REKLAMA

Zobacz wideo Groźna bakteria w natarciu. Sprawdź, co trzeba o niej wiedzieć

Czy zwierzęta mogą się zarazić legionellą? Jakie są objawy zakażenia legionellą u zwierząt

29 sierpnia w TVN 24 reporterka Marzanna Zielińska przekazała, że legionellą mogą zarazić się również zwierzęta. Wystarczy, że będą miały kontakt z zakażoną wodą. - Rozmawiałam nie tylko z weterynarzem, ale i z lekarzem zakaźnikiem - i tak, zwierzę, jeżeli przebywa w środowisku z aerozolem razem z nami, może się zakazić - poinformowała Zielińska.

- Mają objawy bardzo podobne do ludzi - to będzie pokasływanie, osłabienie, trochę utrata kontaktu z rzeczywistością, tym, co się dzieje dookoła. Tak, jak w przypadku ludzi - najbardziej narażeni są ludzie starsi i schorowani, to samo będzie dotyczyło zwierząt - dodała. Zwracajmy uwagę na stan zdrowia zwierząt oraz na ich zachowanie - jeśli zauważmy niepokojące objawy, powinniśmy skontaktować się z lekarzem weterynarii. Szybka identyfikacja choroby umożliwi znalezienie źródła bakterii.

Legionella się rozprzestrzenia. Rośnie liczba ofiar legionellozy. Zmarło już 14 osób

Kolejne osoby zostały zakażone legionellą. Jak wynika z najnowszych danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, wykryto już 153 przypadki zakażenia legionellą. 29 sierpnia poinformowano o kolejnych dziewięciu przypadkach, które dotyczą pacjentów dotychczas hospitalizowanych w szpitalach w województwie podkarpackim. 14 osób zmarło.