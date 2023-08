"Latające kleszcze" atakują grzybiarzy. Jak chronić się przed ugryzieniem?

Strzyżaki sarnie żyją w lasach oraz na ich obrzeżach. Żywią się na ogół krwią jeleni i saren, ale gdy nadarzy się okazja, atakują również ludzi. Najłatwiej spotkać je latem, ale często pojawiają się również podczas wczesnej jesieni - szczególnie gdy panuje wysoka temperatura. Jak odróżnić je od kleszczy i w jaki sposób się przed nimi ochronić?

"Latające kleszcze" terroryzują grzybiarzy. Czym różnią się od zwykłych kleszczy?

Strzyżaki są owadami z rodziny muchówek. Mają trzy pary odnóży. Posiadają również skrzydełka, dzięki którym potrafią przemieszczać się z dużą prędkością. Odrzucają je jednak po znalezieniu ofiary. Często atakują w całych chmarach, a ich ugryzienie powodować może powstawanie swędzących bąbli, które długo się goją. W niektórych przypadkach ugryzienie strzyżaków spowodować może wystąpienie reakcji alergicznej.

Kleszcze należą z kolei do pajęczaków. Mają cztery pary odnóży i nie posiadają skrzydełek. Na swoje ofiary czekają na ogół w wysokich trawach. Przenoszą również choroby, które mogą prowadzić do groźnych powikłań, takie jak borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu.

Ugryzienia strzyżaków. Czy są groźne? Jak się przed nimi chronić?

Strzyżaki w przeciwieństwie do kleszczy nie przenoszą chorób odkleszczowych. W rzeczywistości "latającym kleszczom" znacznie bliżej do wszy i meszek. Również one potrafią być jednak uciążliwe. Dzięki haczykowatym odnóżom z łatwością przyczepiają się do skóry i włosów, przez co trudno je odczepić. Ich niewielki rozmiar pozwala im także wchodzić do uszu, nosa, a nawet pod powiekę. Gruby pancerzyk sprawia ponadto, że trudno je unicestwić.

Choć strzyżaki nie zagrażają bezpośrednio naszemu zdrowiu, ich ugryzienia mogą być bolesne i powodować trudny do usunięcia odczyn. Częstym sposobem na ochronę przed kleszczami i strzyżakami jest noszenie odpowiedniej odzieży. Ryzyko ugryzienia możemy zmniejszyć, jeśli podczas wizyty w lesie będziemy nosić pełne buty, długie spodnie i koszulę z długim rękawem. Dobrym sposobem może być również wybór jasnych ubrań, na których łatwiej zauważyć intruza i w porę się go pozbyć.