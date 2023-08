Nowe ustalenia ws. incydentu z Black Hawkiem. Śmigłowiec miał stać, nie latać

W poniedziałek na antenie RMF FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker został zapytany o to, czy wiceminister Maciej Wąsik, który - jak sam mówił - "pomógł ściągnąć śmigłowiec" do Sarnowej Góry, powinien zostać zdymisjonowany. - Jaki jest związek przyczynowo-skutkowy między obecnością w Sarnowej Górze ministra Macieja Wąsika, a incydentem, który miał miejsce przy starcie helikoptera? - zapytał polityk.

- On miał tam stać. W czasie pikniku wojskowego, militarnego przylatuje Black Hawk, jest przez parę godzin na miejscu, jest obserwowany i odlatuje. Tak to miało wyglądać - powiedział wiceszef MSWiA. - I w czasie, kiedy odchodził stamtąd, kiedy wystartował, doszło do incydentu, który jest badany teraz przez służby. Ja nie wiem, czego skutkiem była ta sytuacja. Może kwestie związane z pogodą, błędem albo jeszcze czymś innym - dodał. Paweł Szefernaker stwierdził też, że obecność na pikniku śmigłowca odbywała się na takich samych zasadach jak wizyty czołgów czy pojazdów opancerzonych na wojskowych piknikach. - Tam były na przykład także Leopardy. (...) W Polsce w te wakacje odbyły się setki różnego rodzaju pikników militarnych - zaznaczył.

Maciej Lasek: To nie był pokaz statyczny. To wciskanie kitu

Z wypowiedzi wiceministra spraw wewnętrznych i administracji wynika, że Black Hawk miał być elementem wystawy statycznej. - Charakteryzuje się [ona - red.] tym, że ten śmigłowiec czy samolot nie lata. Tylko po prostu stoi - wyjaśnił w rozmowie z TVN24 pilot i ekspert lotniczy, kpt. rezerwy Robert Zawada. - Stoi, dopóki impreza się nie skończy, i odlatuje później, kiedy jest to możliwe. Oczywiście, nie leci nad ludźmi, tak jak to się odbyło w tym przypadku. To jest definitywnie zabronione - podkreślił.

Z kolei Maciej Lasek, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, stwierdził, że słowa Szefernakera "to wciskanie kitu". - Z punktu widzenia procedur to nie był statyczny pokaz, bo załoga tego śmigłowca po starcie zrobiła nawrót i przeleciała nad mieszkańcami tam zgromadzonymi, wyraźnie w celu zrobienia wrażenia na tych mieszkańcach. Zrobienia wrażenia, że ten lot jest tak nisko wykonany. No i stało się to, co się stało - wytłumaczył.

Incydent z policyjnym Black Hawkiem. Na pikniku w Sarnowej Górze był wiceszef MSWiA

Przypomnijmy, w niedzielę 20 sierpnia podczas pikniku wojskowego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa (woj. mazowieckie) doszło do zerwania linii energetycznej przez policyjnego Black Hawka. Na imprezie był obecny między innymi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. W rozmowie z Polsat News polityk stwierdził, że nie widział tego zdarzenia. - Nie było mnie wówczas, ja już odjechałem samochodem. Zresztą opozycja sugeruje, że ja przyleciałem tym Black Hawkiem i odleciałem nim. To jest oczywiście nieprawda. Oni kłamią - powiedział. Wąsik podkreślił, że piknik nie był związany z kampanią wyborczą. - Patronem tego wydarzenia, oprócz ministra obrony narodowej, był, chociażby, marszałek Adam Struzik [marszałek woj. mazowieckiego, który należy do PSL - red.] - dodał.

Wiceszef MSWiA przyznał, że "pomógł ściągnąć śmigłowiec" na piknik, bo został o to poproszony. - Nie widziałem sytuacji, ale daleki byłbym od tego i nie radziłbym opozycji, by wydawali za wcześnie wyroki na temat pilotów. Ja wiem, że pilot, który pilotował ten śmigłowiec, to doskonały policjant, to człowiek, który przeprowadził bardzo wiele ważnych akcji. On gasił pożary w Turcji, on gasił pożary w Czechach. Ja nie chcę rozstrzygać, kto jest winny - mówił po incydencie. Tymczasem, jak nieoficjalnie informowało RMF FM, jednym z członków załogi był pilot, który kilkanaście lat temu spowodował śmiertelny wypadek śmigłowca wojskowego koło Bydgoszczy. Maszyna miała zahaczyć wówczas o wierzchołki drzew, a następnie uderzyć w ziemię. Rozgłośnia podała, że w katastrofie zginął drugi pilot, a technik pokładowy został ranny. Dowódca śmigłowca został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu.

- Ten śmigłowiec za nisko pewnie leciał i to jest wina oczywiście tego, kto kierował tym śmigłowcem. Oczywiście będziemy stanowczo bronić ministra [Wąsika - red.] - stwierdził z kolei wicemarszałek Sejmu z PiS, Ryszard Terlecki.