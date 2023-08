Łódź. Pies był przywiązany do stojaka na rowery. Został porzucony wraz z całą wyprawką

Animal Patrol Straży Miejskiej w Łodzi poinformował w sobotę 26 sierpnia o przykrym incydencie. Przy ulicy Legionów w Łodzi znaleziono psa rasy bokser. Zwierzak był przywiązany do stojaka na rowery.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaatakował policjantów podczas interwencji. Widłami zranił policyjnego psa

Łódź. Ktoś porzucił psa przy stojaku na rowery wraz z wyprawką

"Piękny bokser przywiązany do stojaka dla rowerów i pozostawiony wraz z wyprawką. W torbie znajdowała się długa linka, dwie szklane miski, szelki/obroże i karma" - przekazał łódzki Animal Patrol w poście na Facebooku.

- Strażnicy z Animal Patrolu na miejscu zastali przywiązanego do stojaka na rowery boksera. Pies był zadbany i nie był agresywny - opisał Leszek Wojtas ze Straży Miejskiej w Łodzi, którego cytuje TVN24. - Mamy pewne tropy, które mogą nas doprowadzić do osoby, która porzuciła psa, na razie nie chcemy nic więcej mówić. Jeśli uda nam się dotrzeć do tej osoby, to sprawę skierujemy do prokuratury, bo to, co się stało, jest znęcaniem się nad zwierzętami. Za co może grozić do trzech lat pozbawienia wolności - dodał.

Jak dodano, pies posiadał czip, jednak okazał się niezarejestrowany. Zwierzak został przetransportowany do schroniska. "Przypominamy: Jeśli czujesz się zagrożony lub widzisz zwierzę potrzebujące pomocy - dzwoń! Tel. 986" - apeluje łódzki Patrol.

***

Jesteś świadkiem znęcania się nad zwierzętami? Zadzwoń:

na numer alarmowy 112 / policję pod numerem 999

do Inspekcji Weterynaryjnej (tel. 22 623 17 17 oraz 22 623 20 89)

Fundacji międzynarodowego ruchu na rzecz zwierząt Viva (tel. +48 801 011 902 oraz +48 22 828 43 29)

Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca dopuścił się znęcania ze szczególnym okrucieństwem, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.