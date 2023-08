Incydenty na kolei. Giertych i Tusk mówią o prowokacji. "To mogło służyć do przełożenia wyborów"

W piątek wieczorem w województwie zachodniopomorskim nadano fałszywy sygnał radio-stop za pomocą radiotelefonu. Następnego dnia do podobnej sytuacji doszło niedaleko Gdyni. W niedzielę z kolei w województwie podlaskim dwa razy doszło do wstrzymania ruchu pociągów również po nielegalnym użyciu sygnału. Do pierwszej sytuacji tego dnia doszło rano na stacji Łapy, następnie około godz. 12 na linii z Sokółki przez Białystok do Szepietowa. W obu przypadkach doszło do zatrzymania się pięciu pociągów. Śledztwo ws. spowodowania fałszywego alarmu prowadzi Prokuratura Krajowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk zapowiada ujawnienie "ciekawych informacji" o Kaczyńskim. "Roman Giertych podczas kampanii cię rozliczy"

Seria fałszywych sygnałów radio-stop. Giertych: "Prowokacja Policji pana generała Szymczyka"

W niedzielę w Białymstoku zatrzymano mężczyzn, którzy mieli doprowadzić do wstrzymania ruchu pociągów w województwie podlaskim. Sygnały radio-stop mieli nadawać 24- i 29-latek. Młodszy pochodzi ze Skierniewic, a starszy to białostocczanin. Jak podało RMF FM, jedną z osób zatrzymanych w Białymstoku w związku z zablokowaniem ruchu pociągów jest 29-letni funkcjonariusz policji. Mężczyzna służy w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Jak donosi "GW", 24-latek w momencie zatrzymania był pod wpływem alkoholu.

O tym, że jednym z podejrzanych w sprawie może być policjant, już wcześniej informowała "Gazeta Wyborcza". "Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przejął do dalszego prowadzenia śledztwo w sprawie o czyn z art. 224a kk. Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego oraz wykonywane i planowane czynności procesowe, na obecnym etapie nie udzielamy bliższych informacji, co do przedmiotu i zakresu prowadzonego śledztwa. Przekazanie szerszych informacji będzie możliwe po zakończeniu czynności procesowych" - przekazała Prokuratura Krajowa w komunikacie nadesłanym w poniedziałek redakcji "GW".

Sprawę skomentował w poniedziałek na portalu X lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. "W ostatnich dniach doszło do poważnych incydentów kolejowych. W sprawie tych prowokacji są pierwsi zatrzymani. Czy prawdą jest, że wśród nich jest policjant z Wydziału Techniki Operacyjnej? Na czyje polecenie działał?" - pyta były premier w swoich mediach społecznościowych. Jak zaznacza, "Polacy chcą wiedzieć, co tak naprawdę się stało".

Mecenas Roman Giertych również odwołał się do tej sytuacji. "Ta prowokacja Policji pana generała Szymczyka musi być wyjaśniona do końca. Ona mogła służyć do przełożenia wyborów" - napisał kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu.

Fałszywe sygnały radio-stop. Incydenty bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wysyłany przez sprawców sygnał radio-stop oznacza niebezpieczeństwo na szlaku kolejowym i powoduje automatyczne hamowanie składu. Sygnał skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem wszystkich pociągów, których radiotelefony pracują na danej częstotliwości. Został on opracowany w celu zapobiegania wypadkom kolejowym i od wielu lat jest stosowany w całej Polsce.

Sprawą nieuprawnionego użycia sygnałów na kolei zajmuje się między innymi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która prowadzi działania mające na celu "ustalenie przyczyn nieuprawnionego wykorzystania systemu łączności, używanego do zarządzania ruchem kolejowym". Działania ABW prowadzone są we współpracy z innymi instytucjami: PKP, Policją i Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Służbą Ochrony Kolei.

Wcześniej szczeciński oddział "Gazety Wyborczej" informował, że w piątek oprócz sygnału alarmowego w województwie zachodniopomorskim, kolejarze mieli usłyszeć także hymn Federacji Rosyjskiej oraz fragment przemówienia Władimira Putina.