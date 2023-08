Rodzina zmarłej kobiety, której ostatnią wolą było zamieszczenie na nagrobku ośmiu gwiazdek, odniosła się do sprawy, którą rozdmuchały rządowe media. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" bliscy nieżyjącej nauczycielki zapewnili, że nie zamierzają się ugiąć i usunąć gwiazdek, bo były one ostatnią wolą zmarłej. - To sprawa między mną a moją mamą i nikomu nic do tego - powiedziała jej córka.

