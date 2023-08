W niedzielę w Białymstoku zatrzymano mężczyzn, którzy mieli doprowadzić do wstrzymania ruchu pociągów w Podlaskiem. Sygnały radio-stop mieli nadawać 24- i 29-latek. Młodszy pochodzi ze Skierniewic, a starszy to białostocczanin. Policja zatrzymała ich w domu w Białymstoku po godzinie 13.00. Zabezpieczyła też sprzęt krótkofalarski. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn powiedział w poniedziałek w radiowej Trójce, że nie ma żadnych informacji, które świadczyłyby o tym, by do zamieszania na kolei przyczynili się rosyjscy szpiedzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk zapowiada ujawnienie "ciekawych informacji" o Kaczyńskim. "Roman Giertych podczas kampanii cię rozliczy"

Tego dnia w województwie podlaskim dwa razy doszło do wstrzymania ruchu pociągów po nielegalnym użyciu sygnału radio-stop. Odebranie sygnału radio-stop skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem wszystkich pociągów, których radiotelefony pracują na danej częstotliwości. Powoduje on automatyczne zatrzymanie składów w danym rejonie.

Do pierwszej sytuacji doszło rano na stacji Łapy, zatrzymało się wtedy pięć pociągów. Do podobnej sytuacji doszło około godz. 12 na linii z Sokółki przez Białystok do Szepietowa. Tam po nielegalnym użyciu sygnału "radio stop" również zatrzymało się pięć pociągów.

Sygnały radio-stop. Sprawę bada ABW

To kolejne takie przypadki na polskich torach. W piątek wieczorem z powodu nadawania sygnałów radio-stop za pomocą radiotelefonu w województwie zachodniopomorskim doszło do opóźnienia blisko 20 pociągów, a przez dwie godziny całkowicie wstrzymano ruch towarowy. Do incydentu doszło o godzinie 21.23 na linii 273 odcinek Daleszewo-Szczecin Główny oraz na linii 351 odcinek Choszczno-Szczecin Główny.

Z kolei w sobotę w pobliżu Gdyni około godziny 18.00 z tego samego powodu zatrzymano trzy pociągi osobowe, a około 19.40 - pociąg towarowy jadący między Białogardem a Runowem Pomorskim. Sygnał odebrali maszynista pociągu towarowego na trasie Świdwin-Worowo i dyżurny ruchu na stacji kolejowej Runowo Pomorskie w województwie zachodniopomorskim.

Sprawą nieuprawnionego użycia sygnałów na kolei zajmuje się między innymi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która prowadzi działania mające na celu "ustalenie przyczyn nieuprawnionego wykorzystania systemu łączności, używanego do zarządzania ruchem kolejowym". Działania ABW prowadzone są we współpracy z innymi instytucjami: PKP, Policją i Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Służbą Ochrony Kolei.