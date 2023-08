Tragedia w Boćkach. Ojciec i dziadek potrąconego 10-miesięcznego dziecka z zarzutami

W sobotę (26 sierpnia) w Boćkach (województwo podlaskie) doszło do tragedii: w wyniku potrącenia przez samochód zmarło 10-miesięczne dziecko. W poniedziałek TVN24 za Polską Agencją Prasową przekazał, że w związku ze zdarzeniem zarzuty usłyszało dwóch mężczyzn.

Podlasie. Ojciec i dziadek potrąconego 10-miesięcznego dziecka z zarzutami. "Dziadek nakłaniał matkę"

Jak czytamy, ojciec dziecka usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Dziadkowi chłopca przedstawiono natomiast zarzut nakłaniania do składania fałszywych zeznań, za co grozi do ośmiu lat więzienia. W rozmowie ze stacją prokurator Adam Naumczuk powiedział, że "dziadek nakłaniał matkę dziecka, aby ta przekazała policjantom, że w dziecko wjechało obce auto z ulicy".

- I taką pierwszą wersję usłyszała policja prowadząca na miejscu czynności. Dopiero z czasem okazało się, że to nie jest prawda. W tej chwili mężczyźni zostali zwolnieni z aresztu. Prokuratura czeka na protokół z sekcji zwłok - przekazał.

Potrącenie 10-miesięcznego dziecka na posesji w Boćkach

Jak pisaliśmy, rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa przekazał TVN24, że "ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 44-letni mężczyzna potrącił swoje 10-miesieczne dziecko na posesji". Chłopiec nie przeżył, 44-latek w chwili zajścia był trzeźwy.

Do podobnej sytuacji w ostatnim czasie doszło także w gminie Żukowo na Pomorzu. Na prywatnej posesji kierowca samochodu miał nie zauważyć rocznego chłopca i go potrącić. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej samochodem miał kierować członek rodziny dziecka.