ABW zinfiltrowała rosyjską siatkę szpiegowską. Zatrzymano 16 członków. Mieli wykolejać pociągi

O sprawie rosyjskiej siatki szpiegowskiej doniósł "The Washington Post" w artykule opublikowanym 18 sierpnia. Ze śledztwa amerykańskich reporterów oraz informacji przekazanych im przez ABW wynika, że na terytorium kraju działała grupa amatorskich dywersantów rekrutowanych przez moskiewskiego oficera GRU.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasiewicz: Jesteśmy państwem frontowym - musimy się spodziewać takich działań, jak szpiegostwo Rosji

Rosyjska siatka szpiegowska w Polsce. Jej członkami byli cywile i amatorzy

Z informacji przekazanych przez ABW wynika, że rozpracowana przez nią siatka składała się z 16 osób. Wszystkie były cywilami werbowanymi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Rekrutacja miała być prowadzona za pomocą ogłoszeń online publikowanych na kanałach na platformie Telegram. Oferty miały obejmować wykonywanie prostych prac dorywczych - w tym rozwieszanie plakatów. Zainteresowane osoby dowiadywały się potem, że materiały te mają charakter prorosyjski i antyukraiński. "The Washington Post" zwróciło uwagę na podobieństwa tej strategii rekrutacji do metod stosowanych przez organizacje terrorystyczne tzw. Państwa Islamskiego.

Reporterzy "The Washington Post" zwracają uwagę, że pośród członków siatki szpiegowskiej znajdowało się trzech Białorusinów, Rosjanin i 12 Ukraińców. Zdaniem amerykańskich reporterów zaangażowanie uchodźców z Ukrainy w zadania szpiegowskie miało być zamierzonym działaniem GRU, które miało na celu wzbudzenie antyukraińskich nastrojów w Polsce. Z kolei sami zaangażowani mieli być motywowani przede wszystkim względami finansowymi, a nie oddaniem ideologicznym. Pośród członków siatki znajdowali się w większości młodzi ludzie w wieku dwudziestu kilku lat. Najmłodszy z nich był 16-latkiem.

Działania GRU w Polsce. W planach były sabotaże, podpalenia i zamachy

Ustalenia ABW wskazują, że głównym celem działań siatki szpiegowskiej miało być zakłócenie wsparcia dla Ukrainy, przede wszystkim transportów broni. Większość sprzętu przekazywanego Ukrainie przez państwa zachodnie dostarczana jest drogą kolejową z terytorium Polski. Dlatego głównym celem obserwacji stały się tory i trasy pociągów, gdzie umiejscawiane były ukryte kamery nadające w czasie rzeczywistym. Członkowie siatki szpiegowskiej mieli obserwować również port w Gdyni i lotnisko w Rzeszowie.

Oprócz działalności szpiegowskiej siatka zorganizowana przez GRU miała również w planach dokonanie sabotaży, podpaleń i zabójstw. To informacje o zamiarze wykolejenia pociągu przewożącego broń do Ukrainy zmusiły ABW do zatrzymania członków grupy. Pierwotne plany zakładały bowiem monitorowanie jej działalności i pozyskanie więcej informacji na temat mocodawców tej grupy. Anonimowy śledczy ABW, który rozmawiał z "The Washington Post", podkreślał, że w Polsce wciąż aktywne są inne rosyjskie siatki szpiegowskie.