28 sierpnia poinformowano o kolejnych przypadkach legionellozy. Tym razem w Ostrowie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie) wykryto dwa przypadki zakażenia legionellą. Do tej pory bakteria pojawiła się już u mieszkańców czterech województw: podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego oraz wielkopolskiego.

Kolejne przypadki legionellozy. Ponad 140 osób zakażonych

Od początku występowania choroby zakażenie wykryto łącznie u 144 osób - wynika z najnowszego oświadczenia Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rzeszowie z 28 sierpnia.

W ostatnim czasie w placówce medycznej w Ostrowie Wielkopolskim wykryto legionellozę u małżeństwa - 53-letniego mężczyzny oraz 54-letniej kobiety. Według pracującego w szpitalu lekarza Adama Stangreta, przebieg choroby u tych dwóch osób nie był ciężki.

- Zostały przyjęte kilka dni temu z wysoką gorączką, bólami mięśniowo-kostnymi i bólami głowy. W badaniach potwierdzono wysokie parametry zapalne, cechy zapalenia płuc, w badaniach moczu stwierdzono też obecność bakterii Legionella pneumophila. W wyniku wdrożonego leczenia stan pacjentów bardzo się poprawił, dziś przejdą badania kontrolne - przekazał lekarz w rozmowie z TVN 24. Z przeprowadzonych z pacjentami wywiadów wynikało, że w ostatnich dniach nie byli w woj. podkarpackim, gdzie jest największe ryzyko choroby i potencjalne źródło zakażenia.

27 sierpnia wykryto też pierwszy przypadek zakażenia w Małopolsce. Zachorowała jedna z mieszkanek prywatnego domu spokojnej starości. Jej stan jest określany jako poważny. 28 sierpnia Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie poinformował o kolejnym przypadku zachorowania w Rzeszowie. "Jeden nowy potwierdzony wynik badania w kierunku Legionella pneumophila dotyczy pacjenta dotychczas hospitalizowanego" - czytamy w komunikacie rzeszowskiego inspektoratu.

Legionelloza rozprzestrzenia się na kolejne województwa

Do tej pory z powodu zakażenia legionellą zmarło 11 osób. 10 pochodziło z Rzeszowa, jedna z powiatu rzeszowskiego. Każda z osób miała choroby współistniejące, były w wieku od 64 do 95 lat - poinformował Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie. Legionelloza jest chorobą zakaźną, wywołana przez bakterie Legionella pneumophila, które występują w wodzie. Do zakażenia nie dochodzi w wyniku picia wody, ale w wyniku wdychania oparów skażonej wody.