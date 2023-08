Nowe ostrzeżenia IMGW. Nawet 22 st. C w nocy. Te regiony nawiedzi fala niebezpiecznych upałów

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia (w trzystopniowej skali) dla 15 powiatów zlokalizowanych na terenie dwóch województw. Regiony położone na południowym wschodzie nawiedzi fala upałów utrzymujących temperaturę powyżej 30 st. C.

Ostrzeżenia IMGW dla 15 powiatów. Gorąco będzie tam nawet w nocy

Alert drugiego stopnia przeznaczono dla mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego. Na liście powiatów zagrożonych wysoką temperaturą znalazły się: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, przemyski, Przemyśl, rzeszowski, Rzeszów, łańcucki, leżajski, przeworski, jarosławski, lubaczowski, tomaszowski oraz hrubieszowski.

Ostrzeżenie dotyczy upałów, które będą oscylować w przedziale od 30 do 33 st. C. Wysoka temperatura utrzyma się także w nocy, kiedy to z termometrów możemy odczytać nawet od 19 do 22 st. C. W większości przypadków alerty wygasną o godzinie 20 w środę (30 sierpnia). Szybciej ulgę termiczną poczują natomiast mieszkańcy części województwa podkarpackiego. W powiatach bieszczadzkim, leskim i sanockim ostrzeżenie przestanie obowiązywać już we wtorek o godzinie 20.

Prognoza zagrożenia pożarowego. IMGW: Jest ekstremalne

Wraz z powrotem upałów w Polsce wzrosło zagrożenie pożarowe. We wtorek (29 sierpnia) ryzyko zaprószenia ognia obejmie wschodnią połowę kraju. Najgorzej będzie w województwach podkarpackim, lubelskim, podlaskim, mazowieckim i świętokrzyskim, dla których stopień zagrożenia został przez IMGW określony mianem ekstremalnego.