- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że za statkiem "Julek" płynął skuter i do zderzenia doszło, gdy zza rufy statku wypłynął inny skuter, który uderzył w pierwszy pojazd - opisuje wypadek aspirantka Izabela Sreberska z koszalińskiej komendy policji w rozmowie z "Głosem Koszalińskim". Powodem wypadku było więc nieustąpienie pierwszeństwa na wodzie. Skutery zderzyły się w niedzielę około godziny 15:00. Jezioro Jamno, na którym doszło do wypadku, jest częścią Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego.

Upadek ze skutera jak z motoru na beton

Obaj kierujący skuterami mężczyźni zostali ranni. Onet donosi, że jednego z nich do szpitala w Koszalinie musiało zabrać Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Drugi został tam przetransportowany z urazem ręki przez zespół ratownictwa medycznego. Nie ma się co dziwić takim obrażeniom. Jak czytamy na stronie Polskiej Policji: "upadek ze skutera wodnego i uderzenie w wodę jest porównywalny do upadku na beton, a więc niewiele różni się, np. od upadku na motocyklu".

Program "Bezpieczna woda" zwiększy bezpieczeństwo?

Warto przypomnieć, że ministerstwo sportu i turystyki podjęło ostatnio działania do zwiększenia bezpieczeństwa na wodzie. Minister Kamil Bortniczuk w ramach projektu "Bezpieczna Woda" przekazał 94 łodzie motorowe, które będą wykorzystywane, aby dbać o bezpieczeństwo osób trenujących lub wypoczywających nad wodą. - Poprawi się bezpieczeństwo kajakarzy i wioślarzy oraz wszystkich użytkowników akwenów wodnych w Polsce - zapewniał minister. - Dzięki temu projektowi, który zrealizowaliśmy kosztem niemal 5 milionów złotych i 94 łodziom motorowym, które zakupiliśmy i dzisiaj przekazujemy związkom, a związki przekażą je równomiernie klubom rozmieszczonym w całej Polsce, dbałość o bezpieczeństwo na akwenach wodnych będzie zdecydowanie większe - zapewniał.