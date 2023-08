Zatrzymano mężczyzn, przez których stanęły pociągi. Nadawali sygnał radio-stop z Białegostoku

Polskie pociągi regularnie otrzymują sygnał radio-stop, który skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem wszystkich pociągów, których radiotelefony pracują na danej częstotliwości w danym rejonie. Do takich sytuacji doszło m.in. w województwie podlaskim czy zachodniopomorskim. RMF FM donosi, że białostocka policja zatrzymała dwóch mężczyzn w wieku 24 i 29 lat, którzy mieli wysyłać rzeczone sygnały. Jeden z nich w momencie zatrzymania był pijany. Przejęto również ich sprzęt krótkofalarski, którym mieli nadawać sygnał radio-stop. Mimo to - jak podaje RMF- sygnały radio-stop odnotowano we Wrocławiu również po ich zatrzymaniu.

Sygnały radio-stop w całej Polsce

W niedzielę w godzinach porannych ok. 7:00 na Podlasiu rzeczywiście doszło do nieuprawnionego użycia sygnału -"radio-stop". Informację tę potwierdził rzecznik PKP PLK, Karol Jakubowski. Do zdarzenia doszło na stacji Łapy - pomiędzy Warszawą a Białymstokiem. - Zdarzenie to nie generowało żadnego niebezpieczeństwa, będzie ono również wyjaśnione przez odpowiednie służby - powiedział Karol Jakubowski Radiu Białystok. RMF FM donosi z kolei, że sygnał w niedzielę wysłano jeszcze dwa razy - w godzinach 11:51 i 11:59. Odebrało go 9 pociągów, z czego pięć była w trasie. Te pociągi zatrzymały się na minutę i ruszyły dalej.

W sobotę ok. godz. 19:40; sygnał radio-stop odebrali m.in. maszynista pociągu towarowego na trasie Świdwin-Worowo i dyżurny ruchu na stacji kolejowej Runowo Pomorskie w województwie zachodniopomorskim. Przez kilka godzin ruch składów osobowych i towarowych w tym regionie był wstrzymany. Jak przekazywała szczecińska "GW", w trakcie kolejarze mieli słyszeć z głośników hymn Rosji.

ABW ustala przyczyny nieuprawnionego wykorzystania kolejowego systemu łączności

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi działania mające na celu ustalenie przyczyn nieuprawnionego wykorzystania systemu łączności, używanego do zarządzania ruchem kolejowym. ABW współpracuje z innymi instytucjami: PKP, Policją i Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Służbą Ochrony Kolei - poinformował Stanisław Żaryn, Pełnomocnik Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. Dodał, że w tej chwili nie są wykluczane żadne scenariusze. "Sprawa musi zostać zbadana. Temu służą czynności podejmowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego" - wyjaśnił Żaryn.