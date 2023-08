Dr Zbigniew Pawłowicz zmarł w sobotę 26 sierpnia - poinformowało Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, którym lekarz przez wiele lat zarządzał. Były senator, poseł, członek Komisji Zdrowia miał 80 lat.

Dr Zbigniew Pawłowicz nie żyje. "Pozostawał wierny swoim przekonaniom i intuicji"

"Pozostawał wierny swoim przekonaniom i intuicji, która przez lata kierowania ośrodkiem go nie zawiodła. W swojej strategii działania konsekwentnie kierował się zasadą 'Jesteśmy dla Ciebie', koncentrując swoją uwagę na potrzebach pacjenta. Jego innowacyjne podejście do choroby nowotworowej przejawiało się zarówno w działaniach na profilaktykę, jak również na technikach diagnozowania i leczenia nowotworu. Wzorując się na modelu ośrodków amerykańskich, stworzył w Bydgoszczy placówkę kompleksowego leczenia chorób nowotworowych" - czytamy w pożegnalnym wpisie na stronie Centrum Onkologii.

"Osoba niezwykle kochająca Bydgoszcz i walczącą o interesy miasta. Wyrazy współczucia dla najbliższych. Pamięć pozostanie" - napisał w mediach społecznościowych prezydent miasta Rafał Burski.

W 2007 r. prezydent miasta wręczył dr. Zbigniewowi Pawłowiczowi "Laur Andrzeja Szwalbego". Z kolei mieszkańcy ogłosili go Bydgoszczaninem Roku 2013.

Kim był dr Zbigniew Pawłowicz? Stawiał przede wszystkim na innowacje

Zbigniew Pawłowicz urodził się 22 września 1943 r. w Kamieniu Koszyrskim (obecnie Ukraina, stolica rejonu w obwodzie wołyńskim). Ukończył Wojskową Akademię Medyczną (WAM) w Łodzi ze specjalizacją drugiego stopnia z chirurgii ogólnej. Pracę zawodową rozpoczął w 1967 r. Sześć lat później uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 1996 r. został dyrektorem Regionalnego Centrum Onkologii (po zmianie nazwy - Centrum Onkologii). Funkcję sprawował przez 18 lat. Za jego czasów placówka stała się jedną z czołowych w leczeniu nowotworów w kraju.

"Stawiał przede wszystkim na innowacje, nie bojąc się ryzyka. Jako pierwszy w 2003 roku uruchomił w Polsce pracownię Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Komputerowej z laboratorium produkcji radiofarmaceutyków, a 10 lat później ponownie, jako pionier podjął decyzję o uruchomieniu w Zakładzie Medycyny Nuklearnej najnowocześniejszej i pierwszej w Polsce hybrydy PET/MR. Utworzył Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia, wychodząc na przeciw oczekiwaniom pacjentów, którzy chcieli korzystać z programów profilaktycznych, aby ułatwić dostęp do specjalistów onkologów, dyrektor Pawłowicz rozszerzył działalność bydgoskiego ośrodka o filię Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku" - czytamy we wpisie Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka.

Angażował się także w politykę. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. z ramienia Platformy Obywatelskiej został wybrany na senatora w okręgu bydgoskim. W 2014 r. startował do Parlamentu Europejskiego - bez powodzenia. W tym samym roku uzyskał mandat radnego sejmiku kujawsko-pomorskiego. W 2015 kandydował do Sejmu z pierwszego miejsca listy PO w okręgu bydgoskim.