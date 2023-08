Kolejnych 16 osób zakażonych legionellą. Nowe informacje o bakterii

Obecność bakterii legionella została potwierdzona badaniami u 16 kolejnych osób - wynika z najnowszych informacji. O kolejnych zachorowaniach poinformował m.in. dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Jaromir Ślączka, a także wicedyrektor rzeszowskiego sanepidu Wiesław Kwater - podaje rzeszow-news.pl.

Zakażenia legionellą. Najwięcej chorych w Rzeszowie

Na legionelozę (choroba wywoływana przez bakterię legionella) zapadły już łącznie 143 osoby, 16 nowych przypadków to osoby przebywające w szpitalach podkarpackich. Najwięcej chorych do tej pory jest w Rzeszowie (województwo podkarpackie) - to aż 96 osób.

W powiecie rzeszowskim potwierdzono 31 zachorowań, w powiecie dębickim - cztery, ropczycko-sędziszowskim - trzy. łańcuckim - dwa. Po jednym pacjencie wykryto w powiatach: jasielskim, przeworskim, przemyskim, niżańskim i stalowowolskim. Dodatkowo jeden chory to mieszkaniec powiatu opolskiego w województwie lubelskim, który w ostatnim czasie przebywał na Podkarpaciu. Poinformowano również, że nie ma nowych przypadków śmiertelnych, co oznacza, że do tej pory zmarło osiem osób chorych na legionelozę (miały one choroby współistniejące).

Do tej pory nie udało się ustalić, co jest źródłem zakażenia. Do badań pobrano próbki z miejskiego wodociągu, a także domów i mieszkań osób zakażonych. Wyniki mają zostać przedstawione w poniedziałek.

Legionella i legioneloza - czym są?

Legionella to bakteria, której pałeczki namnażają się w wewnętrznych instalacjach wodnych, czemu sprzyja wysoka temperatura. Bakterie legionelli wywołuje legionelozę, czyli chorobę układu oddechowego, która jest zakaźna, ale nie jest zaraźliwa. Niebezpieczna staje się dopiero gdy do organizmu dostanie się poprzez drogi oddechowe.