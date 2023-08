Legionella i legioneloza. Jak można się zarazić, a jak uchronić przed bakterią?

W Polsce do tej pory stwierdzonych zostało ponad 120 przypadków zakażenia bakterią legionella pneumophila, najwięcej w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim, choć w sobotę informowano także o pierwszym przypadku w województwie lubelskim. Zmarło natomiast już osiem osób. O sytuacji w mieście informował w sobotę prezydent miasta Konrad Fijołek, który przekazał, że kilku hospitalizowanych osób walczy o życie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak ochronić dzieci przed zakażeniem wirusem RSV i grypy?

Legionella. Czym jest i jak się można zakazić?

Pałeczki bakterii legionella namnażają się w wewnętrznych instalacjach wodnych, a sprzyja temu m.in. wysoka temperatura. Legionella rozmnaża się w temperaturze 20-50 stopni Celsjusza. W związku z zakażeniami bakterią Główny Inspektorat Sanitarny polecił "wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wody przez zarządzających wodociągami i instalacjami wodnymi".

Legionella to nazwa samej bakterii, natomiast chorobę układu oddechowego nazywamy legionelozą. Jest ona zakaźna, ale nie zaraźliwa. Jak w takim razie można się nią zakazić? Legioneloza nie przenosi się z człowieka na człowieka, nie dostaje się ona do organizmu również drogą pokarmową, gdy wypijemy wodę. Legioneloza staje się groźna jedynie, gdy do zakażenia dojdzie poprzez drogi oddechowe - np. wdychanie powietrza, w którym znalazł się aerozol skażonej wody (mgła wodna).

Jak się chronić przed legionellą? Jak się ją leczy?

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował kilka wskazówek, które pomogą uchronić się przed bakterią legionelli. Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, należy:

regularnie czyścić i dezynfekować urządzenia natryskowe w domu (głowice prysznicowe, nawilżacze powietrza, wanny z hydromasażem), zgodnie z zaleceniami producenta;

po nieużywaniu kranu ponad 2 tygodnie odkręcić wodę na przynajmniej 2 minuty, zanim zaczniesz z niej korzystać;

okresowo opróżniać i przepłukiwać urządzenia grzewcze, zgodnie z zaleceniami producenta, aby zredukować osiadające na dnie i ściankach zanieczyszczenia;

jeżeli to możliwe, zachować temperaturę wody w urządzeniach grzewczych na poziomie 60 stopni Celsjusza.

Legioneloza w większości przypadków może zostać wyleczona przy pomocy antybiotyków. U osób młodych choroba często przechodzi dość łagodnie, na ciężki przebieg najbardziej narażone są osoby starsze, które mają obniżoną odporność, zmagają się z przewlekłymi chorobami płuc, czy palacze.