Burze nad Polską. IMGW wydało alerty trzeciego stopnia. Możliwe trąby powietrzne

W sobotę przez Polskę przeszły gwałtowne burze. Strażacy do godziny 23 odnotowali 2772 zgłoszenia dotyczące usuwania skutków silnego wiatru oraz opadów deszczu - poinformowała w mediach społecznościowych Państwowa Straż Pożarna. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwie: małopolskim (1353), podkarpackim (846) i śląskim (132).

REKLAMA

Profil Skywarn Poland- Polscy Łowcy Burz opublikował nagranie pokazujące serię błyskawic w woj. świętokrzyskim:

A Sieć Obserwatorów Burz pokazuje wyładowania w województwie małopolskim:

W powiecie dębickim z powodu awarii zasilania trzeba było ewakuować pacjentów szpitala w Dębicy na Podkarpaciu. Jak powiedziała wczoraj tamtejsza wojewoda Ewa Leniart, "sytuacja wyglądała dramatycznie". Dyrektor placówki poprosił o pomoc w ewakuacji czwórki pacjentów z oddziału intensywnej terapii.

W wielu miejscach zerwane zostały dachy. Pięć innych osób zostało rannych. Ponad 10 tys. odbiorców w województwie pozostawało bez prądu.

OSP w Kleszczewie (woj. wielkopolskie) pomagało w usuwaniu powalonych drzew w miejscowości Śródka (droga nr 434). Jedno z nich spadło na przejeżdżający samochód. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

W związku z pogodą przerwano finał 14. edycji trasy Żywiec Męskie Granie oraz Rock Reggae Festival w Brzeszczu.

Zobacz wideo Niecodzienne zjawisko nad gdańską Wyspą Sobieszewską: chmura szelfowa

Na Lubelszczyźnie straż pożarna odnotowała ponad 100 interwencji. Jak informuje TVN24, strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania połamanych drzew i gałęzi z jezdni i chodników. Pomagali też zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Pogoda w niedzielę. IMGW ostrzega przed burzami w centrum i na wschodzie kraju

Od Kotliny Kłodzkiej i Opolszczyzny w kierunku północno wschodnim przemieszcza się przez Polskę front atmosferyczny. Towarzyszą mu silne opady deszczu. Na południe od strefy frontu, wewnątrz gorącego zwrotnikowego powietrza, występują burze z porywistym wiatrem, około 80-90 km/h, oraz silnym deszczem około 40-45 mm i opadami gradu.

IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia dla województw: Malopolskiego, Świętokrzyskiego, Łódzkiego, Lubelskiego i Mazowieckiego. Mogą tam wystąpić intensywne opady deszczu i burze. Natężenie opadów może osiągnąć od 5-10 mm/godz., a miejscami do 30 mm/godz. Możliwe są opady gradu. Porywy wiatru mogą wynosić od 70 km/h do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Synoptycy nie wykluczają występowania trąb powietrznych.