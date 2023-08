Nieoficjalnie: Znów ktoś nadał sygnał radio-stop. Stanęły pociągi w dwóch województwach

W sobotni wieczór doszło do niebezpiecznej sytuacji na kolei. Ok. godz. 19:40; sygnał radio-stop odebrał maszynista pociągu towarowego na trasie Świdwin-Worowo i dyżurny ruchu na stacji kolejowej Runowo Pomorskie w województwie zachodniopomorskim - wynika z informacji RMF FM. W tym przypadku nie doszło do utrudnień, a skład zatrzymał się jedynie na minutę. Gdy upewniono się, że nie ma zagrożeń, pociąg kontynuował jazdę.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyłem wjechał na przejazd kolejowy i na nim utknął. Pociąg minął go o włos

Także w Gdyni o godz. 17:35 nieznana osoba w sposób bezprawny uzyskała dostęp do częstotliwości radiowej PKP i nadała sygnał radio-stop. Doszło do uruchomienia hamulców bezpieczeństwa trzech dalekobieżnych pociągów pasażerskich. Gdy zweryfikowano brak zagrożenia, po siedmiu minutach składy kontynuowały jazdę. Dotychczas do doniesień nie odniosło się PKP.

Do podobnej sytuacji doszło w nocy z piątku na sobotę w województwie zachodniopomorskim. Przez kilka godzin ruch składów osobowych i towarowych był wstrzymany. Jak przekazywała szczecińska "GW", w trakcie kolejarze mieli słyszeć z głośników hymn Rosji. Więcej na ten temat w poniższym materiale.

Seria dziwnych zdarzeń na kolei. Eksperci alarmują

Przypomnijmy, że w czwartek (24 sierpnia) doszło do trzech niebezpiecznych wypadków na polskiej kolei. Pierwszy z nich miał miejsce w Białymstoku. Około godziny 5 rano wykoleił się pociąg PKP Intercity relacji Białystok-Warszawa Zachodnia. W okolicach południa pod Skierniewicami pociąg należący do Kolei Mazowieckich miał przejechać na czerwonym świetle, czym spowodował kolizję z pociągiem towarowym. Zaledwie kilka godzin później w dzielnicy Starołęka w Poznaniu na przejeździe kolejowym wypadł z torów pociąg towarowy Cargo.

- Coś złego dzieje się z systemem kolejowym, ale nikt nie udziela odpowiedzi, co jest nie tak - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską, zaniepokojony sytuacją, analityk polityki transportowej. Mimo powołania przez PKP "specjalnego zespołu" eksperci zwrócili uwagę na nieustające bagatelizowanie problemów na kolei.

Więcej o sprawie pisaliśmy w tekście poniżej:

Powołano zespół monitorujący ruch pociągów

O incydentach z województwa zachodniopomorskiego zostały w sobotę powiadomione m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policja, Straż Ochrony Kolei oraz przewoźnicy: PKP Intercity, Polregio, PKP Cargo. Powołany został również zespół składający się z przedstawicieli zarządcy infrastruktury i przewoźników, który monitoruje sytuację oraz czuwa nad organizacją ruchu pociągów.

Wysyłany przez sprawców sygnał radio-stop oznacza niebezpieczeństwo na szlaku kolejowym i powoduje automatyczne hamowanie składu. Sygnał został opracowany w celu zapobiegania wypadkom kolejowym i od wielu lat jest stosowany w całej Polsce.