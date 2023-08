Legionella w Rzeszowie. Fijołek o sytuacji w mieście: Kilka osób nadal w dosyć trudnym stanie

Rzeszowskie służby sanitarne ustalają, co mogło przyczynić się do dużej liczby przypadków zakażeń bakterią Legionella pneumophila. Do tej pory potwierdzono śmierć ośmiu osób. Prezydent miasta Konrad Fijołek przekazał w sobotę w TVN24, że wciąż kilku pacjentów walczy o życie.

