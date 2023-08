Fałszywy sygnał start-stop na kolei w zachodnipomorskim. Sprawą zajmuje się ABW

Działania ABW prowadzone są we współpracy z innymi instytucjami: PKP, Policją i Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Służbą Ochrony Kolei - poinformował Stanisław Żaryn, Pełnomocnik Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. Dodał, że w tej chwili nie są wykluczane żadne scenariusze. "Sprawa musi zostać zbadana. Temu służą czynności podejmowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego" - wyjaśnił Stanisław Żaryn. Zaznaczył, że zdarzenie to nie rodziło zagrożenia dla życia czy zdrowia pasażerów.

Sygnał, skutkujący natychmiastowym zatrzymaniem wszystkich pociągów, których radiotelefony pracują na danej częstotliwości, nadano wczoraj po 21:00 między Szczecinem Głównym a Daleszewem. Był on odbierany przez posterunki ruchu i maszynistów pociągów znajdujących się na tym obszarze. Taki sygnał powoduje automatyczne zatrzymanie pociągów w danym rejonie. Tak też zadziałał system.

Efektem zdarzenia były utrudnienia w kursowaniu pociągów. Do piątku do 23:30 ponad 20 składów miało opóźnienia, do 2:00 nad ranem wstrzymany był ruch towarowy.

Jak przekazuje szczecińska "Wyborcza", oprócz sygnału alarmowego, kolejarze mieli usłyszeć także hymn Rosji oraz fragment przemówienia Putina. PKP na razie nie odniosło się do tych informacji.