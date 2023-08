Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców kilku województw. Na południu oraz północy Polski w sobotę można bowiem spodziewać się niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Zagrożenie stanowić będą burze z gradem i silny wiatr.

REKLAMA

Zobacz wideo Niecodzienne zjawisko nad gdańską Wyspą Sobieszewską: chmura szelfowa

Niebezpieczne burze w Polsce. Alert RCB w sześciu województwach

"Uwaga! Dziś (26.08) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - taka wiadomość została rozesłana początkowo jedynie na terenie województw: śląskiego, małopolskiego i w części woj. świętokrzyskiego. Po kilku godzinach alert RCB rozszerzono jednak o kolejne regiony - chodzi o woj. podkarpackie, pomorskie, a także częściowo kujawsko-pomorskie.

IMGW z ostrzeżeniami przed upałem i burzami. Najwyższy stopień na południu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sobotę ostrzega przed upałami i burzami z gradem. Ostrzeżenia wydano dla 15 z 16 województw. Ostrzeżenie przed burzami z gradem pierwszego stopnia do późnych godzin wieczornych obowiązuje dla południowych, centralnych i północno-wschodnich województw. Dla śląskiego wydano ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje dla południa regionu - na Podbeskidziu i w Beskidach może spaść do 70 milimetrów deszczu, a wiatr osiągnie tam w porywach do 90 kilometrów na godzinę.

W województwie małopolskim, podkarpackim, lubelskim, w części świętokrzyskiego i mazowieckiego IMGW ostrzega przed upałem. Lokalnie temperatura osiągnie do 33 stopni Celsjusza. Te ostrzeżenia również obowiązują do wieczora.