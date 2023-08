W minioną sobotę odbył się pogrzeb jednej z ofiar tragicznego wypadku, do którego doszło 14 sierpnia na obwodnicy Chodla. W poniedziałek (22 sierpnia) Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim podjęła decyzje o wstrzymaniu pochówku kolejnej ofiary, po tym jak członkowie rodziny zgłosili wątpliwości co do tożsamości osoby znajdującej się w trumnie. - Osoba, która została pochowana w sobotę, to miała być ta pani, której pochówek miał być organizowany w poniedziałek - tłumaczyła w rozmowie z PAP prokuratorka Magdalena Naczas.

Jest zgoda na ekshumację zwłok ofiary wypadku w Chodlu

Jak przekazał dziennik "Wspólnota Opole" w środę 23 czerwca prokuratura skierowała do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim wniosek o przeprowadzenie ekshumacji jednej z ofiar sierpniowego wypadku. - Prokuratura złożyła wniosek z urzędu, w celu potwierdzenia tożsamości tych zwłok. Sanepid wyraził na to zgodę. Ekshumacja przeprowadzona zostanie pod nadzorem prokuratury - poinformowała prokuratorka Magdalena Naczas z Prokuratury Okręgowej w Lublinie w rozmowie z lokalnymi mediami.

Prokuratura: Istotne jest zbadanie, kiedy doszło do pomyłki

Nie wiadomo kiedy może dojść do ekshumacji zwłok, ani kto będzie za nią odpowiedzialny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ekshumacja jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych. - Wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach, można przeprowadzić ją i wcześniej. Myślę, że rodzinie też zależy na tym, aby odbyło się to jak najszybciej - podkreśliła prokuratorka Naczas cytowana przez opolską "Wspólnotę".

Zdaniem prokuratury istotne jest także ustalenie, na jakim etapie doszło do pomyłki w oznaczeniu zwłok. Nie wiadomo, czy mogło być to w momencie prowadzenia czynności na miejscu zdarzenia, czy też w czasie transportu zwłok do Zakładu medycyny Sądowej, w którym doszło do sekcji. Istnieje także prawdopodobieństwo, że ciała zostały zamienione przy przekazaniu ich do zakładu pogrzebowego.

Tragiczny wypadek w Chodlu. Nie żyją trzy kobiety

Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałek 14 sierpnia około godziny 14:00 na obwodnicy Chodla w województwie lubelskim. Wstępne ustalenia policji wykazały, że kierujący samochodem osobowym 77-latek wymusił pierwszeństwo nad 23-letnim kierowcą innej osobówki. W wyniku zderzenia pojazdów na miejscu zmarły trzy kobiety podróżujące z 77-latkiem, które siedziały na tylnej kanapie. Obaj kierowcy po wypadku zostali przetransportowani do szpitala. Czwarta kobieta, która podróżowała ze starszym mężczyzną na przednim siedzeniu pasażera, nie odniosła żadnych obrażeń. Jak się okazało wszystkie osoby z samochodu, którego kierowca wymusił pierwszeństwo, jechały na pogrzeb.