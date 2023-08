Pożar autokaru na autostradzie A4. Podróżowało nim 35 osób. "Wyglądało to tragicznie"

Do zdarzenia doszło w sobotę 26 sierpnia na autostradzie A4 w podkrakowskich Balicach (woj. małopolskie). Około godziny 5 rano w pobliżu punktu poboru opłat doszło do pożaru autokaru wycieczkowego - poinformowała "Gazeta Krakowska".

Balice. Pożar autokaru na autostradzie A4. Pasażerowie "nagle poczuli gryzący dym"

Autokar jechał z Czech w kierunku Katowic. Podróżowało nim 35 osób. "Nagle poczuli gryzący dym. Kierowca natychmiast zatrzymał pojazd, a pasażerom nakazał, jak najszybciej wysiąść" - podał "Fakt". Na miejsce zostały wezwane służby.

Straż pożarna: Nikt nie został ranny, wszyscy bezpiecznie opuścili pojazd

Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. - Nikt nie został ranny, wszyscy bezpiecznie opuścili pojazd - przekazał Polsat News starszy kapitan Bogusław Szydło z zespołu prasowego małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- Wyglądało to tragicznie, ale na szczęście wszystkie osoby natychmiast opuściły pojazd. Na pobliskiej stacji benzynowej zorganizowaliśmy im miejsce oczekiwania na autobus zastępczy, którym pojadą dalej. Z tego, co wiemy, jest on już w drodze do tych osób - powiedział "Gazecie Wyborczej".

Autostrada A4 na wysokości Balic. Utrudnienia w ruchu

St. kpt. Bogusław Szydło z małopolskiej PSP na tym etapie nie jest w stanie przekazać szczegółowych informacji, ani określić przyczyn pożaru. Autostrada A4 na wysokości podkrakowskich Balic w kierunku Katowic była całkowicie zablokowana. Po godz. 7 udało się już udrożnić jeden pas w kierunku Śląska. Aktualnie droga została już odblokowana.