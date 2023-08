Z centrum handlowego "Turzyn" zlokalizowanego przy Al. Bohaterów Warszawy w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) zostało ewakuowanych około 400 osób. W okolicy galerii handlowej w sobotę rano doszło do rozszczelnienia rurociągu. Niebezpieczne zdarzenie potwierdziła w rozmowie z telewizją Polsat komisarz Anna Gembala z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Szczecin. Rozszczelniony gazociąg zmusił do ewakuacji kilkaset osób

O rozszczelnieniu gazociągu poinformowano w sobotę (26 sierpnia) około godziny 9 rano. - Odczuwalny był zapach gazu. Awaria została zgłoszona pogotowiu gazowemu, które poprosiło nas o pomoc w zabezpieczeniu miejsca i ewakuacji ludzi - poinformował w rozmowie z Onetem Tomasz Kubiak z zachodniopomorskiej straży pożarnej. W związku z awarią z pobliskiego centrum handlowego ewakuowano około 400 osób. Wiadomo również, że wstrzymany został ruch kołowy wokół galerii.

Służby pracują nad usunięciem awarii

Jak poinformował na antenie Radia Szczecin rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa Grzegorz Cendrowski, służby zdołały zlokalizować miejsce rozszczelnienia, w związku z czym przystąpiono do prac naprawczych. Nie wiadomo, jak długo może potrwać usuwanie awarii oraz przywrócenie działania centrum handlowego. - Jak tylko gazociąg (przyp. red.) zostanie naprawiony, to klienci i pracownicy galerii handlowej będą mogli wrócić i ruch kołowy wokół galerii zostanie przywrócony. Nikomu nic się nie stało. Żaden odbiorca, poza galerią, nie został pozbawiony dostępu do gazu - podkreślił Cendrowski.