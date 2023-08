W sobotę upalnie głównie na wschodzie i na południu kraju. W tych regionach lokalnie termometry mogą wskazywać w ciągu dniach nawet 34 st. C. W tym samym czasie od zachodu zacznie powoli wkraczać front atmosferyczny przynoszący ochłodzenie, nadal jednak będzie wyjątkowo ciepło. Tak silny upał może wiązać się z wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych w postaci gwałtownych burz.

Pogoda na weekend. Upał i ryzyko trąb powietrznych

Ostatni weekend wakacji będzie wyjątkowo upalny w szczególności we wschodnich i południowych regionach Polski. W sobotę najchłodniej będzie nad morzem. Tam termometry wskazywać będą od 23 st. Z uwagi na napływający z zachodu, front atmosferyczny kontrast termiczny w kraju będzie wysoki. 26 sierpnia późnym popołudniem i wieczorem dochodzić może do nawałnic. Groźnie może zrobić się niemal w całej wschodniej części kraju. Kolejna strefa silnych burz wkroczy do Polski dzień później.

W niedzielę nie odpoczniemy od upałów. W najcieplejszym momencie dnia będzie można odnotować około 34 st. C. Najchłodniej po raz kolejny na Pomorzu. Tam według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej od 16 do 20 st. C. Na pozostałym obszarze kraju duże wahania temperatury. Termometry będą wskazywać od 21 st. C do 26 st. C, a na południowym zachodzie nawet 31 st. C. Weekendowa pogoda okaże się wyjątkowo nieprzewidywalna. Burze i nawałnice mogą przynieść grad o średnicy do 1-3 cm, miejscami nawet 4-5 cm. W trakcie burz spadnie do ok. 20-30 mm wody. Dodatkowo niebezpiecznym zjawiskom towarzyszyć będzie silny wiatr wiejący w porywach od 80 do nawet 100 km/h. Nie jest wykluczone ryzyko wystąpienia lokalnie trąb powietrznych. Najgroźniej może okazać się w woj. małopolskim, podkarpackim i lubelskim.

Czy to już koniec upalnego lata?

Według prognoz ochłodzenie ma nadejść wraz z rozpoczęciem przyszłego tygodnia. Wówczas ciężko już będzie o temperaturę powyżej 30 st. C. W poniedziałek i wtorek nadal możliwe są opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 16 do 21 st. C, na wschodzie do 23 st. C. - Zimno nie będzie, absolutnie. Jeżeli z 32 spadniemy o 10 stopni na 22, to nadal będzie ciepło - podkreślił Tomasz Wasilewski z serwisu tvnmeteo.pl. Mimo spadku temperatury aura przed nadchodzącym rokiem szkolnym ma się jednak nieco uspokoić.