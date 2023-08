Sanepid wydał ostrzeżenie dla Opola. W wodociągu wykryto bakterie coli. Uwaga na wodę z kranu

Ostrzeżenie dla mieszkańców Opola zostało wystosowane w piątek 25 sierpnia. Z komunikatu dowiadujemy się, że w sieci wodociągów publicznych wykryte zostały bakterie coli, której dostanie się do organizmu powodować może powstawanie groźnych schorzeń.

Skażenie wody kranowej w Opolu. Sanepid ostrzega mieszkańców

Z komunikatu opublikowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu dowiadujemy się, że niezdatna do stosowania jest woda z wodociągu publicznego zaopatrującego ulicę:

Gombrowicza (od nr 1 do nr 142),

Morcinka (nr 76a i nr 64),

Adamka (od nr 1 do nr 26),

Szaniawskiego (od nr 1 do nr 8),

Przybyszewskiego (od nr 2a do nr 27),

Prosta (11a i nr 13),

Parandowskiego (od nr 1 do nr 6),

Brezy (od nr 1 do nr 30),

Wańkowicza (od nr 1 do nr 13),

Gojawiczyńskiej (od nr 1 do nr 15).

W komunikacie opublikowanym na portalu rządowym podkreślono, że woda z kranu nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków ani higieny osobistej. Nie powinna być również stosowana do mycia naczyń kuchennych, prania, oraz mycia owoców i warzyw przed spożyciem. Sanepid zwraca jednak uwagę, że może być wykorzystywana do celów sanitarnych, na przykład do spłukiwania toalet i mycia podłóg.

Bakterie coli. Czym grozi zakażenie?

Jak czytamy w dokumencie informacyjnym przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), zakażenie bakterią coli powodować może ostre biegunki. "W dwóch proc. do siedmiu proc. przypadków zakażenie przybiera postać zespołu hemolityczno-mocznicowego, na który składa się ostra niewydolność nerek i niedokrwistość hemolityczna" - komunikuje materiał GIS. Na rozwinięcie się tego zespołu najbardziej narażone są dzieci do piątego roku życia. Jego wystąpienie w niektórych przypadkach prowadzić może nawet do śmierci.