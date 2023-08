Alerty RCB dla południa Polski. IMGW ostrzega przed burzami z ulewnym deszczem i podtopieniami

Alerty RCB wystosowane zostały dla województw dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że burze doprowadzić mogą do przerw w dostawie prądu i zaleca zabezpieczenie rzeczy przed porywistymi wiatrami, które wystąpią w rejonie. Na południu i zachodzie Polski obowiązują jednocześnie ostrzeżenia wystosowane przez IMGW.

IMGW ostrzega: burze, ulewne deszcze i porywisty wiatr na południu kraju

IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia dla województw:

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego.

Jak czytamy w komunikatach opublikowanych przez synoptyków, w rejonach tych wystąpią burze z gradem, którym towarzyszyć będzie ulewny deszcz od 25 mm do 40 mm oraz porywisty wiatr osiągający prędkość do 90 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do godziny czwartej rano w województwie dolnośląskim i do szóstej rano na terenie pozostałych województw. Największe natężenie anomalii pogodowych może więc wystąpić w godzinach nocnych.

Burze na zachodzie Polski. Możliwe regionalne podtopienia

Ponadto pozostałe części regionu zachodniej Polski objęte są ostrzeżeniami pierwszego stopnia. Zagrożenie wystąpienia burz obejmuje województwa:

zachodniopomorskie,

pomorskie,

lubuskie,

wielkopolskie,

kujawsko-pomorskie,

łódzkie.

Synoptycy IMGW informują, że na terenach tych województw wystąpią prawdopodobnie burze z gradem i opadami deszczu od 20 mm do 35 mm. Towarzyszyć może im wiatr o prędkości sięgającej w porywach do 85 km/h.

Na terenach objętych ostrzeżeniami przed nadciągającym frontem burzowym obowiązują jednocześnie alerty hydrologiczne pierwszego stopnia. IMGW sygnalizuje, że przechodzące nad Polską ulewne deszcze mogą doprowadzić do gwałtownego wzrostu poziomu wód i regionalnych podtopień. Jak informują synoptycy, prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi od 70 proc. do 75 proc.