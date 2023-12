Magda Czechowska 3 lipca 2007 r. pojechała z niewiele starszą od siebie ciocią do stadniny koni pod Kielcami. Obie wróciły do centrum miasta wieczorem. Odwiózł je właściciel hodowli. Nastolatki wysiadły przy ul. Hipotecznej, przeszły ul. Sienkiewicza. Rozstały się przy ul. Paderewskiego. Kiedy minęła 22, a Magdy nadal nie było w domu, jej matka, pani Edyta, zadzwoniła do siostry. - Mówiła, że już dawno wróciły - relacjonowała kobieta.

Kielce. Nagroda, Krzysztof Jackowski, Krzysztof Rutkowski... Brak rezultatu

Kobieta wraz z sąsiadami zaczęła poszukiwania. O godzinie 23.40 zaalarmowała policjantów. Poszukiwaniami 11-letniej dziewczyny żyła cała Polska. Za pomoc w jej odnalezieniu została wyznaczona nagroda w wysokości 35 tys. zł. Rodzinie pomagali m.in. znany jasnowidz Krzysztof Jackowski czy detektyw Krzysztof Rutkowski - jednak bez rezultatu.

- Rozpatrujemy różne hipotezy. Od najczarniejszych scenariuszy, takich, że ktoś uprowadził dziecko i je przetrzymuje, po te najlepsze - że Magda gdzieś uciekła, a teraz boi się wracać do domu - mówił "Echu Dnia" Wojciech Olbryś, ówczesny Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach. Jeden ze świadków powiedział funkcjonariuszom, że dziewczyna podeszła do dwóch mężczyzn, którzy stali przy ciemnym vanie. Wątek do żadnego przełomu nie doprowadził.

Magda Czechowska nie żyje. "To, że sprawa nie jest rozwiązana, nie oznacza, że została zamknięta"

26 lipca nastąpił przełom. Mężczyzna, który wyszedł na spacer z psem, znalazł ciało Magdy między polami koło wsi Życiny w gminie Raków, czyli około 50 km od Kielc. Zwłoki były nagie i okaleczone przez zwierzęta. Jak ustalili biegli, dziewczyna została uduszona. Zmarła między 16 a 19 lipca, co oznacza, że żyła jeszcze przez około dwa tygodnie po tym, jak zaginęła. - Istnieje poważna hipoteza, że do przestępstwa mogło dojść na tle seksualnym - mówiła wówczas prokuratura. Policjanci intensywnie pracowali nad zidentyfikowaniem sprawcy lub sprawców. Musieli jednak umorzyć śledztwo, bo nie udało im się natrafić na żaden ślad. Pogrzeb 11-latki odbył się 4 sierpnia 2007 roku. - Módlmy się o surową karę dla tego, kto skrzywdził Magdę i oto, żeby sumienie do końca życia nie pozwoliło mu zapomnieć o tym, co zrobił - mówił na pożegnalnej ceremonii ksiądz Sławomir Grabiec. - To, że sprawa nie jest rozwiązana, nie oznacza, że została zamknięta. Nie daje nam ona spokoju - podkreślił w lipcu 2023 r. w rozmowie z Onetem nadkom. Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiej policji. - Policjanci ze świętokrzyskiego Archiwum X dalej pracują, aby ją wyjaśnić - dodał.