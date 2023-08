W niedzielę 20 sierpnia w Sarnowej Górze policyjny Black Hawk doprowadził do zerwania linii energetycznej. Do niebezpiecznego incydentu doszło podczas pikniku zorganizowanego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Zatrzymano taksówkarza podejrzanego o wykorzystanie seksualne pasażerki

Gawkowski o incydencie z udziałem Black Hawka: "Chore państwo"

W piątek 25 sierpnia podczas konferencji prasowej wypowiedział się w tej sprawie szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. - Pan Wąsik przyznał się, że śmigłowiec, który sprowadził do Ciechanowa, sprowadził na własne życzenie. Sprowadził jako akt kampanii wyborczej, bo przecież stamtąd startuje. Mamy do czynienia z wyparciem przez Komendę Główną Policji tego, że na pokładzie śmigłowca był szef szkolenia policji, który wcześniej doprowadził do katastrofy - mówił Gawkowski, którego cytuje TVN24. Jak stwierdził, podczas pikniku niedaleko Ciechanowa było o krok od "tragedii, śmierci, utraty zdrowia".

- Prawo i Sprawiedliwość opowiada w kampanii wyborczej wielokrotnie, że troszczy się o bezpieczeństwo. To odmieniane na wszystkie przypadki bezpieczeństwo jest jednak pustym sloganem. (...) Premier powinien zdymisjonować pana Wąsika, bo nie może być tak, że na piknikach organizowanych przez nawet lokalne władze ktoś sprowadza na własne życzenie śmigłowiec, a później mówi "nic się nie stało", kiedy tragedia mogła się wydarzyć na pstryknięcie palca - powiedział poseł, stwierdzając, że "PiS funduje nam chore państwo".

Zwołano komisję ws. incydentu z Black Hawkiem

Szef sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Wiesław Szczepański z Lewicy przekazał, że we wtorek 22 sierpnia zwrócił się pisemnie do komendanta głównego Policji Jarosława Szymczyka z pytaniami w sprawie incydentu.

- Wczoraj [w czwartek - red.] zwołana została Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych na 30 sierpnia na godzinę dwunastą, na którą zaprosiliśmy zarówno ministra spraw wewnętrznych, komendanta głównego, ale również szefa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Tematem posiedzenia komisji będzie informacja ministra spraw wewnętrznych w sprawie incydentu, który miał miejsce w Sarnowej Górze - powiedział Szczepański. Jak mówił polityk, chcą poznać odpowiedzi między innymi na pytania: "Kto zdecydował, że ten śmigłowiec przyleciał? Czy ten koszt przelotu był bezpłatny, czy był płatny? Kto za niego zapłacił? Jakie są koszty naprawy śmigłowca, który uległ uszkodzeniu? Czy to jest normalna procedura, że osoby karane, osoby, które mają po prostu dzisiaj zakaz wypełnienia takich funkcji przez pewien okres, dzisiaj szkolą pilotów?".

Sarnowa Góra. Krzysztof Brejza opublikował nieoficjalne dane od policji

Jak informowaliśmy, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza opublikował nieoficjalne informacje na Facebooku w związku z incydentem z udziałem śmigłowca. "Nieoficjalnie: 'cały wirnik i łopaty do wymiany, śmigłowiec do remontu. Koszt samych części to ok. 3 mln zł'" - głosił wpis polityka. Brejza przekazał w rozmowie z portalem naTemat, że dane pochodzą od policji, ale nie może podać szczegółów. Na podobną kwotę wskazywał wcześniej Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej. - Wiemy, że ten śmigłowiec został poważnie uszkodzony, doszło do uszkodzenia łopaty wirnika, a za naprawę zapłacą podatnicy kilkaset tysięcy dolarów - mówił we wtorek Lasek.