Do wypadku doszło przed dwoma tygodniami, w nocy z piątku na sobotę ok. godz. 3.30 w Harmężach w gminie Oświęcim na ul. Borowskiego. Kierowca Renault Megane wypadł z jezdni na łuku drogi i uderzył w słup energetyczny. Na miejscu zginęło trzech mężczyzn w wieku 17, 21 i 23 lat. Auto pochodziło z wypożyczalni.

Kilka dni później Zakład Medycyny Sądowej w Krakowie przeprowadził sekcję zwłok mężczyzn. Jak dowiedział się portal Gazeta.pl, do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu wypłynęły już wstępne wyniki. Badania nie wykazały, by ofiary wypadku były pod wpływem alkoholu. Śledczy wciąż czekają jednak na wyniki pod kątem środków odurzających lub psychotropowych. Opinia ma wpłynąć za ok. 1,5 tygodnia.

Wypadek w Harmężach. Trzy osoby nie żyją

Jak przekazał nam prok. Mariusz Słomka, śledczy wciąż ustalają, kto tak naprawdę siedział za kierownicą w chwili wypadku. Wstępne doniesienia wskazywały na 21-latka, jednak prokuratura nie jest tego 100-procentowo pewna. Między innymi w tym właśnie celu zlecono badania genetyczne śladów zabezpieczonych wewnątrz pojazdu. Mają one odpowiedzieć na pytanie, kto znajdował się na fotelu kierowcy.