Według doniesień Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło kroki, żeby z podręczników została usunięta informacja o stronie internetowej telefonu zaufania 116 111. Powodem ma być obecny na stronie internetowej telefonu zaufania odnośnik do witryny sexed.pl organizacji zajmującej się edukacją seksualną i problemami osób LGBT. Informacje o telefonie zniknęły już ze strony internetowej MEiN.

"Ministerstwo Edukacji i Nauki usunęło ze swojej strony informacje o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, podjęło też kroki, by link do strony telefonu nie był zamieszczany w podręcznikach szkolnych" - przekazała fundacja. Telefon zaufania posiada na swojej stronie odnośnik do witryny zawierającej informacje m.in. o edukacji seksualnej i to on ma być problemem. - To jest kwestia tego niefortunnego linku do strony sexed.pl. Nie mogę podać żadnych wypowiedzi specjalistów na temat treści zagrażających zdrowiu psychicznemu i rozwojowi psychicznemu dzieci. Ale ta strona istnieje, można ją obejrzeć - argumentowała Beata Kosiec z departamentu wychowania i edukacji włączającej w rozmowie z Wirtualną Polską. - Niech każdy zajrzy i zobaczy, jakie treści - typowo dla dorosłych - są tam zamieszczane. Nie chciałabym być zmuszona do ich cytowania - dodała urzędniczka.

Według doniesień Radia ZET Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało polecenie, aby usunąć z podręczników odesłanie do strony telefonu zaufania, powołując się na "analizę ekspertów". Ci eksperci mieli wykazać, że strona zawiera treści, które są sprzeczne z podstawą programową. Ponadto miały pojawić się "sygnały od zaniepokojonych rodziców". W resorcie, którym zarządza minister Przemysław Czarek, interweniowały konserwatywne stowarzyszenia takie jak Ordo Iuris i Nauczyciele dla Wolności.

Dajemy Dzieciom Siłę apeluje, aby informować dzieci. Telefon zaufania pomaga w kryzysach zdrowia psychicznego

Fundacja poinformowała o konsekwencjach, jakie może przynieść brak informacji o dostępnej pomocy dla dzieci. "W dobie narastającego kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w naszym kraju, kluczowe jest szerokie informowanie dzieci o dostępnej pomocy. W 2022 r. wg danych policji aż 2093 młode osoby próbowały odebrać sobie życie, 150 prób zakończyło się śmiercią dziecka. Pod względem liczby prób samobójczych Polska zajmuje drugie miejsce w UE, po Niemczech" - przekazała fundacja. Rozmowy konsultantów z dziećmi dotyczą najczęściej zdrowia psychicznego. Wśród poruszanych tematów znajdują się także relacje rówieśnicze, rodzina, pomoc specjalistyczna, czy przemoc i krzywdzenie. "Domagamy się szerokiej kampanii informacyjnej o dostępnych kanałach pomocy, w tym o telefonie 116111 prowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Blokowanie tej informacji jest działaniem na szkodę dzieci!" - oświadczyła fundacja.