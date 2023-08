Legionella w Rzeszowie. Wykryto 37 nowych zakażeń. "To pacjenci dotychczas hospitalizowani"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie opublikował nowy komunikat w sprawie ogniska wywołanego baterią Legionella pneumophila. Pierwsze zgłoszenie o zakażeniu legionallą pojawiło się w czwartek 17 sierpnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Groźna bakteria w natarciu. Sprawdź, co trzeba o niej wiedzieć

Podkarpacie. 37 nowych zakażeń legionellą

Jak czytamy w komunikacie, na 25 sierpnia zakażenie legionellą potwierdzono łącznie u 113 pacjentów hospitalizowanych na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, Dębicy, Przemyśla, Kolbuszowej, Łańcuta oraz Sędziszowa Małopolskiego. Oznacza to, że w piątek otrzymano kolejne 37 nowych, potwierdzonych wyników badań, w kierunku obecności tej baterii u pacjentów w podkarpackich szpitalach.

"37 nowych potwierdzonych wyników badań w kierunku Legionella pneumophila dotyczy pacjentów dotychczas hospitalizowanych w szpitalach województwa podkarpackiego" - czytamy w komunikacie. Jeden pacjent wyleczony z legionellozy opuścił w czwartek (24 sierpnia) szpital, o czym można przeczytać w tekście poniżej.

Sanepid podał także, skąd pochodzą wszyscy pacjenci z dodatnim wynikiem. Najwięcej z nich mieszka na co dzień w Rzeszowie (78 pacjentów). Pozostali pacjenci to mieszkańcy:

powiatu rzeszowskiego - 23 osoby,

powiatu ropczycko-sędziszowskiego - 3 osoby,

powiatu dębickiego - 3 osoby,

powiatu łańcuckiego - 2 osoby,

powiatu przeworskiego - 1 osoba,

powiatu niżańskiego - 1 osoba,

powiatu przemyskiego - 1 osoba,

powiatu stalowowolskiego - 1 osoba.

Do tej pory spośród osób z potwierdzonym zakażeniem legionellą, zmarło siedem osób. Sanepid podkreśla, że były to osoby obciążone chorobami współistniejącymi. Zmarli to czterej mężczyźni i trzy kobiety między 64 a 95 rokiem życia. Sześcioro z nich było mieszkańcami Rzeszowa, jedna powiatu rzeszowskiego.

Legionella w Rzeszowie. Sprawą zajęła się ABW

Sprawą zakażeń zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Funkcjonariusze mają sprawdzać miejscowe wodociągi, a także analizować wersję o możliwym celowym zakażeniu sieci wodociągowej - podało RMF FM. Według Głównego Inspektora Sanitarnego źródło bakterii znajduje się "gdzieś w sieci wodociągowej". Miasto zleciło dezynfekcję wodociągów, wyniki pierwszych próbek wody mają być znane w poniedziałek. Do zakażenia legionellą dochodzi drogą kropelkową, poprzez wdychanie skażonego aerozolu, nie można zarazić się poprzez picie wody z kranu ani przez kontakt z drugim człowiekiem.