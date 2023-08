W 2017 r. samochód, który wiózł ówczesną premierkę Beatę Szydło, zderzył się z fiatem seicento, którym poruszał się Sebastian Kościelnik. W sieci założono zbiórkę pieniędzy na zakup nowego auta dla mężczyzny. Zebrano w niej ponad 139 tysięcy złotych, jednak Kościelnik pieniędzy nigdy nie otrzymał, a organizator zrzutki zniknął. Rafał B. miał wypłacić pieniądze i je przywłaszczyć.

Zbiórka na samochód dla Sebastiana Kościelnika. Prokuratura postawiła zarzuty organizatorowi

Prokuratura Okręgowa w Krakowie w sierpniu wróciła do sprawy. W piątek 25 sierpnia poinformowano, że Rafałowi B., organizatorowi zbiórki postawiono zarzuty przywłaszczenia pieniędzy. Prokurator Krzysztof Dratwa z krakowskiej prokuratury w rozmowie z TVN24 przekazał, że Rafał B. został przesłuchany. Mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Art. 284 paragraf 2 z Kodeksu karnego głosi, że "kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". - W wyniku działań podejrzanego pokrzywdzonych zostało 8701 osób - poinformował prokurator.

Na razie nie wiadomo, kiedy zarzuty zostaną przedstawione mężczyźnie oraz gdzie zostanie on przesłuchany, w Polsce czy w Wielkiej Brytanii (gdzie mieszka).

Zderzenie seicento z kolumną rządową Beaty Szydło

W 2019 roku prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie. Prokurator Janusz Hnatko, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, tłumaczył wówczas, że Rafał B. "według regulaminu stał się właścicielem tych pieniędzy, w związku z tym nie można mówić, że przywłaszczył cudze pieniądze". W kolejnych latach śledczy wracali do sprawy.

"Prokuratura Okręgowa w Krakowie, 3 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2023 r. podjęła z zawieszenia śledztwo o sygn. PO III Ds. 21.2020 przeciwko Rafałowi B. podejrzanemu o to, że w dniu 14 czerwca 2017 r. w Bournemouth (Wielka Brytania) przywłaszczył powierzone mu pieniądze w kwocie 139 328, 35 złotych, pochodzące ze zbiórki internetowej prowadzonej za pośrednictwem serwisu Pomagam.pl z przeznaczeniem za zakup pojazdu m-ki Fiat Seicento na rzecz osoby trzeciej, wskutek czego pokrzywdzone zostały osoby, które dokonywały wpłat na powyższy cel" - przekazała prokuratura w komunikacie z 8 sierpnia bieżącego roku.

W lutym 2023 roku Sebastian Kościelnik został uznany - prawomocnym wyrokiem sądu - za winnego zderzenia z rządową kolumną, którą jechała Beata Szydło, jednak sąd nie wymierzył mu kary. Do wypadku z udziałem aut BOR z seicento doszło 10 lutego 2017 roku. Kościelnik miał wówczas 21 lat.