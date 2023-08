Kandydatka Konfederacji mówiła o uboju psów. "Mięso to mięso". Straciła miejsce na liście

Kiedy działacz Konfederacji i Ruchu Narodowego Piotr Cezary Lisiecki opublikował w mediach społecznościowych post dotyczący zakazu uboju psów i handlu ich miejscem, do dyskusji włączyła się Natalia Jabłońska, kandydatka Konfederacji do Sejmu. Partia szybko zareagowała na słowa działaczki.

Natalia Jabłońska miała startować z list Konfederacji. Po wypowiedzi o uboju psów straciła miejsce

"Ubój psów i zakaz handlu ich mięsem wprowadzono w EWG w 1986 r." - napisał Lisiecki. W odpowiedzi Jabłońska stwierdziła: "I niepotrzebnie. Mięso to mięso". Choć jej wypowiedź szybko zniknęła z mediów społecznościowych, internauci zachowali zdjęcia.

Jabłońska była kandydatką Konfederacji na posłankę w okręgu nr 37 (Konin, województwo wielkopolskie). Po nagłośnieniu sprawy Witold Tumianowicz, szef sztabu ugrupowania, poinformował na X (dawniej Twitter), że polityczka nie wystartuje z ich list. "W programie Konfederacji nie ma i nigdy nie było (planów - red.) znoszenia zakazu uboju psów na mięso. Zajmijmy się w kampanii poważnymi tematami" - dodał.

Konfederacja a zwierzęta. Dobromir Sośnierz przed laty twierdził, że... "nie czują bólu"

Tymczasem, jak pisaliśmy, komentujący post Lisieckiego zwracali uwagę między innymi na wypowiedź Dobromira Sośnierza, która - ich zdaniem - wskazuje na stosunek Konfederacji do zwierząt. - Zwierzęta to tylko maszyny zrobione z mięsa. (...) Nie czują bólu, dlatego że nie mieszka w nich żaden wewnętrzny obserwator, który mógłby ten ból odczuwać. Zwierzęta to tylko maszyny, tak samo jak komputer, zdolne do prowadzenia pewnych obserwacji, ale bezduszne. Nikogo tam w środku nie ma, w zwierzęciu, i nie musimy się tym naprawdę przejmować - mówił jeszcze 10 lat temu polityk. Później jednak tłumaczył się z tych słów, twierdząc, że padły one, by "wzbudzić zainteresowanie".