Wypadek miał miejsce w Świecy, w gminie Odolanów (woj. wielkopolskie, powiat ostrowski) w 2021 roku. Niedawno zapadł wyrok dla kierowcy, który został oskarżony o jego spowodowanie. O szczegółach poinformował portal radia Eska.

Wielkopolskie. Sąd skazał kierowcę ciężarówki, który nieumyślnie spowodował śmierć dwojga ludzi

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim skazał kierowcę ciężarówki na rok i cztery miesiące więzienia. Mężczyzna otrzymał także zakaz prowadzenia pojazdów na okres dwóch lat. Ponadto musi wypłacić rodzinom ofiar odszkodowanie wynoszące po 5 tysięcy złotych oraz pokryć koszty procesu. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura oskarżyła mężczyznę podczas procesu o nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Kierowcy groziło wówczas od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Tragiczny wypadek dzień przed ślubem. Narzeczeni jechali ustalić szczegóły dot. sali weselnej

Jak informowaliśmy, do wypadku doszło 31 sierpnia 2021 r. na drodze wojewódzkiej 444. 32-letni pracownik Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM i jego 26-letnia narzeczona jechali ustalić szczegóły związane z salą weselną. Para miała wziąć ślub 1 września. Ustalenia policji wskazywały, że samochód osobowy zjechał na pobocze i ustawił się bokiem. Jadąca ciężarówka uderzyła przodem w bok auta, co doprowadziło do wypadnięcia pojazdu z drogi i zatrzymaniu się w polu kukurydzy. Narzeczeni zginęli na miejscu. Badanie wykazało, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń.

31-letni Bartosz był wykładowcą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Zakładzie Geografii Rolnictwa i Wsi. "Kierownik i uczestnik projektów badawczych, autor wielu publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach. Inicjator i organizator wielu przedsięwzięć na rzecz rozwoju geografii człowieka oraz planowania przestrzennego w Polsce" - napisała uczelnia w pożegnalnym komunikacie.