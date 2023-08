20 sierpnia kobieta zgłosiła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Komisariatu Policji VI w Krakowie. Poszkodowana przekazała funkcjonariuszom, że została wykorzystana seksualnie przez kierowcę taksówki. "Mężczyzna, wykorzystując to, że była pod wpływem alkoholu, miał dotykać jej miejsc intymnych" - poinformowali policjanci.

Zobacz wideo Zatrzymano taksówkarza podejrzanego o wykorzystanie seksualne pasażerki

Kraków. Zatrzymano 49-letniego taksówkarza, podejrzanego o wykorzystanie seksualne pasażerki

Podczas prowadzonych czynności policjanci ustalili tożsamość 49-latka i miejsce, w którym może przebywać. "Funkcjonariusze udali się w rejon krakowskich Bronowic, gdzie na jednej z ulic zauważyli samochód, a w nim mężczyznę będącego w ich zainteresowaniu. Wylegitymowanym okazał się być 49-letni obywatel Ukrainy, który został przewieziony do policyjnej jednostki" - przekazała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie p.o. podinsp. Katarzyna Cisło.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego taksówkarzowi postawiono zarzut "seksualnego wykorzystania bezradności innej osoby". Policjanci przekazali, że 23 sierpnia br. sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze, zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Mężczyzna czeka teraz na proces. Grozi mu kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Jesteś ofiarą przemocy seksualnej? Nie wiesz, gdzie szukać pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatków między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty.

Z policyjnych statystyk wynika, że co roku w Polsce dochodzi do 1800-2300 gwałtów. Są to jednak tylko zarejestrowane zgłoszenia, a wiele pokrzywdzonych nie informuje o tym przestępstwie. Z kolei statystyki Niebieskiej Linii wskazują, że rocznie ofiarą gwałtu pada 30 tys. polskich kobiet.

Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112.