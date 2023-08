Rządowy Program Odbudowy Zabytków (RPOZ) na przestrzeni lat 2022/2023 doczekał się już dwóch edycji. Według pierwotnych założeń miał na celu bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Choć docelowym beneficjentem programu miały być jednostki samorządu terytorialnego, w rzeczywistości większość środków trafiła w ręce parafii.

"Kapliczka Plus", czyli o tym jak PiS robi kampanię wyborczą w kościołach

Na problem rozdysponowania pieniędzy z RPOZ już w lipcu zwrócił uwagę "Dziennik Gazeta Prawna". "Choć zabytki mają różnych właścicieli - od osób prywatnych, przez władze lokalne, po władze państwowe lub kościelne - już na pierwszy rzut oka widać, że głównym beneficjentem ostatniego naboru w rządowym programie jest właśnie Kościół" - czytamy w artykule. Temat, w kontekście trwającej kampanii wyborczej, zgłębił portal naTemat.pl. Okazuje się, że politycy Prawa i Sprawiedliwości jeżdżą po kraju i wręczają księżom z obdarowanych wcześniej parafii kolejne czeki. Całe zjawisko zostało prześmiewczo okrzyknięte mianem programu "Kapliczka Plus".

Politycy PiS-u wręczają czeki księżom. Rekordzista zrobił to podczas mszy świętej

Na potwierdzenie tej teorii przytoczono liczne przykłady takich sytuacji, w tym m.in. ministra Piotra Glińskiego i wiceministra Marcina Horałę, którzy w połowie sierpnia wręczyli Siostrom Zmartwychwstania Pańskiego czek opiewający na kwotę 1,3 mln zł. Z tej okazji zorganizowano konferencję prasową na terenie klasztoru w Wejherowie, podczas której Gliński zachwalał RPOZ i przypomniał o zwiększeniu wsparcia finansowego oferowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Równie głośne okazało się wystąpienie posła PiS Marka Matuszewskiego w kościele w Giecznie. Polityk wręczył tamtejszemu duchownemu czek z zawrotną kwotą 450 800 zł podczas mszy świętej. "To już trzecia dotacja (druga w tym roku), którą udało się pozyskać na remont naszego kościoła" - chwaliła się na swoim Facebooku Parafia Wszystkich Świętych w Giecznie. Na liście portalu naTemat.pl znalazł się również poseł Jacek Kurzępa z czekiem o wartości blisko 3,5 mln zł złożonym na ręce proboszcza Parafii WNMP. W ten sposób w oczach wyborców miał zapunktować również wiceminister Karol Rabenda, który przekazał czeku na ponad 122 tys. zł proboszczowi parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w gminie Sadlinki.

Lokalny polityk o strategii PiS-u: To kolejna wyborcza akcja propagandowa

Pieniędzmi płynącymi od polityków duchowni chwalą się zarówno w internecie, jak i w ogłoszeniach parafialnych. - To kolejna wyborcza akcja propagandowa - stwierdził Marek Hiliński, wiceprzewodniczący Rady Miasta w Zgierzu (woj. łódzkie). To właśnie do powiatu zgierskiego należy parafia w Giecznie, gdzie czek od polityka stanowił część mszy świętej. - Jestem jednym z tych, którzy promowali sprawę pomocy dla Kościoła np. w remontach. Ale nie w taki sposób - skwitował polityk.