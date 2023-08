Kaczyński od lat korzysta z prywatnej ochrony. Wiadomo, ile zarobiła firma w ubiegłym roku

Spółka Grom Group działa od 13 lat, założyli ją byli komandosi GROM - Tomasz Kowalczyk i Wojciech Grabowski. Ze sprawozdania za ubiegły rok wynika, że jej przychód netto wyniósł nieco ponad 6 mln zł (wobec blisko 3,7 mln zł rok wcześniej). Jednocześnie spółka wskazała na m.in. wysokie koszty działalności operacyjnej (ok. 5,4 mln zł). Finalnie zamknęła 2022 rok zyskiem na poziomie 524,1 tys. zł (w 2021 r. było to ponad 617,6 tys. zł).

Co najmniej od 2010 r. Grom Group odpowiada za bezpieczeństwo prezesa PiS. Partia płaci za ochronę z przysługującej jej subwencji. Co roku to koszt ok. 1,5-2 mln zł. Przykładowo, tylko w 2020 r. spółka otrzymała od ugrupowania 1,6 mln zł. Prawo i Sprawiedliwość nie zrezygnowało z usług spółki nawet mimo tego, że Kaczyński jako wicepremier może korzystać z ochrony SOP.

Jak wskazuje portal Wp.pl, ochroniarze jeżdżą z Kaczyńskim "do biura na ul. Nowogrodzką, do Sejmu, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na spotkania z wyborcami, do kościoła, nawet na zakupy". "Według informacji WP - w Kancelarii Premiera mają swoją przestrzeń w bliskim sąsiedztwie gabinetu wicepremiera i prezesa PiS-u" - czytamy.

Od lat ochraniają Kaczyńskiego. Spółka opublikowała sprawozdanie finansowe

W tym tygodniu "Rzeczpospolita" podała, że na początku sierpnia asystentem politycznym wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego został były pracownik Grom Group Waldemar Stańczak. Ze strony internetowej spółki wynika natomiast, że zatrudnieni przez nią specjaliści pracowali na rzecz m.in. Poczty Polskiej, Banku Pekao S.A., TVP, LINK4 czy PZU. Wp.pl przypomina, że spółka zabezpieczała też chociażby obchody siódmej rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Spółka podkreśliła w sprawozdaniu za ubiegły rok, że oprócz ochrony osób i obiektów, zajmuje się również m.in. działalnością detektywistyczną, a także szkoleniami i doradztwem. Zadeklarowała, że w 2022 r. pozyskała nowych klientów, także zagranicznych. Dodano także, że w ubiegłym roku "modernizowano i rozbudowywano" Ośrodek Szkolenia Poligonowego GROM. Tam swoje ćwiczenia przeprowadzała w przeszłości m.in. Służba Więzienna.