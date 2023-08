Zakatowanie 16-letniego Eryka w Zamościu. Jest decyzja sądu ws. jednego z podejrzanych

Zobacz wideo Zamość. Klienci sklepu nie mieli masek, później byli agresywni. Policjant użył gazu i paralizatora

- Sąd Okręgowy w Zamościu uwzględnił wniosek prokuratora i przedłużył tymczasowe aresztowanie Daniela G. na dalsze 3 miesiące to jest do dnia 25 listopada 2023 roku - powiedziała "Dziennikowi Wschodniemu" Anna Rębacz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Obrońca 17-latka ma prawo złożyć zażalenie na to postanowienie. Jak przypomina gazeta, "adwokat 17-latka już dwukrotnie próbował doprowadzić do tego, by chłopak wyszedł na wolność, ale sąd wniosków o zmianę środka zapobiegawczego na wolnościowy nie uwzględniał". Śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia trwa. Anna Rębacz poinformowała, że prokuratura nadal czeka na część opinii biegłych.

REKLAMA

Zakatowanie 16-letniego Eryka w Zamościu

W czerwcu informowaliśmy, że Sąd Okręgowy w Zamościu pozytywnie rozpatrzył zażalenie obrońcy 16-letniego Arkadiusza P., kolejnego podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu Eryka i zdecydował, że chłopak opuści schronisko dla nieletnich. Arkadiusz P. otrzymał dozór kuratora. Podobne decyzje wydano w stosunku do innych nastolatków, którzy usłyszeli zarzuty w tej sprawie. W areszcie pozostaje jedynie Daniel G., który jest obciążony zarzutem zabójstwa.

Do tragedii doszło we wtorek 28 lutego w centrum Zamościa (woj.lubelskie). Grupa rówieśników dotkliwie pobiła 16-letniego Eryka, gdy szedł w odwiedziny do babci. Zaczęło się od wyzwisk, później chłopak został pobity. Napastnicy kopali i bili go po całym ciele, aż stracił przytomność. Ratownicy medyczni reanimowali nastolatka przez godzinę, jednak nie udało się go uratować. Dwóch 16-latków - Szymon J. i Arkadiusz P. - usłyszało zarzuty udziału w pobiciu. 16-letnia Gabriela P. usłyszała zarzut dotyczący pomocnictwa w zbrodni.