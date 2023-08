Do pięciu wzrosła w Rzeszowie liczba osób, które zmarły wskutek zakażenia Legionellą. W szpitalu miejskim zmarła 79-letnia rzeszowianka. Kobieta przebywała na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Była pacjentką z wielochorobowością, w tym z chorobą nowotworową. To druga ofiara śmiertelna w tej placówce. Tymczasem Wirtualna Polska przekazała w czwartek po południu pierwsze pozytywne informacje.

Rzeszów. Pierwszy wyleczony pacjent z USK w Rzeszowie, który był zakażony Legionellą

Wcześniej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie zmarły trzy osoby zakażone Legionellą. Rzecznik placówki Andrzej Sroka powiedział Radiu Rzeszów, że były to osoby starsze. - One wcześniej zgłosiły się na izbę przyjęć z dolegliwościami, które przypominały zapalenie płuc. Było to złe samopoczucie, kaszel, wysoka gorączka, duszność wysiłkowa. Generalnie były to osoby z wielochorobowością i obniżoną odpornością - tłumaczył rzecznik.

Tymczasem WP dowiedziała się, że w szpitalu uniwersyteckim został wyleczony pierwszy pacjent zakażony Legionellą. - Można powiedzieć, że jest to pierwsza pozytywna informacja. 23 sierpnia po licznych badaniach wypisaliśmy 67-letniego mężczyznę, który przebywał na oddziale gastroenterologii. Jego stan jest już dobry - powiedział portalowi lekarz epidemiolog Artur Harmata z USK w Rzeszowie. W rozmowie z PAP rzecznik placówki Andrzej Sroka przekazał natomiast, że w piątek prawdopodobnie szpital opuści drugi z pacjentów, który od kilku dni przebywa w klinice urologii.

Legionella w Rzeszowie. Kilkadziesiąt osób hospitalizowanych

WP podaje, że w placówce przy ul. Szopena przebywa obecnie 11 osób z potwierdzoną Legionellą, mają one od 49 do 85 lat. Uniwersytecki Szpital Kliniczny podjął działania, które mają pomóc w walce z zakażeniem. - Ograniczyliśmy prace słuchawek lecznicowych, zostały one oczyszczone i zdezynfekowane. Ponadto zwiększyliśmy chlorowanie wody na oddziałach. Na ten moment nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o wejścia pacjentów z zewnątrz na oddziałach - mówił Sroka.

Według danych sanepidu, z powodu Legionellozy w województwie podkarpackim jest hospitalizowanych ponad 70 osób. Do zarażenia Legionellą dochodzi drogą inhalacji aerozolu lub przez mikroaspirację zakażonej wody. Choroba nie przenosi się poprzez picie skażonej wody i z człowieka na człowieka.