13-latka nagrywała, jak znęca się nad psem. Znajomym tłumaczyła, że do tego "przywykł"

Biła po głowie i karku, głodziła i pozbawiała dostępu do wody. Tak 13-latka z Warszawy przez kilka miesięcy traktowała swojego psa. Z relacji policji wynika, że zdarzało jej się nagrywać podobne działania, a filmy rozsyłać do znajomych. Sprawa została skierowana do sądu rodzinnego.

