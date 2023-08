Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości 24 sierpnia. Z tej okazji już drugi raz odbędzie się świętowanie tego wydarzenia w Polsce. W wielu miastach zaplanowano liczne atrakcje zarówno dla Polaków jak i Ukraińców.

Dzień Niepodległości Ukrainy w Polsce. Warszawa zaplanowała rozdanie nagród i wydarzenia kulturalne

Na oficjalnej stronie Warszawy pojawiła się informacja, że tegoroczne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy odbędą się w czwartek na placu Zamkowym o godzinie 18:30. Będą wówczas rozdane nagrody "Stand With Ukraine Awards", którymi zostaną wyróżnieni Polacy wspierający Ukrainę. Jest to forma podziękowania ze strony ukraińskiego narodu za udzieloną pomoc podczas wojny w Ukrainie. Obchodom będą towarzyszyć rozmowy o solidarności i przyszłości, a wyjątkowe spotkanie umili wspólny śpiew. Na scenie wystąpią finaliści Eurowizji zespół GoA oraz polsko-ukraiński zespół ZAZULA.

W tym samym czasie będzie trwał koncert zespołu muzyki lokalnej Vilni w Staromiejskim Domu Kultury. W skład grupy wchodzą studentki z Ukrainy, które znalazły schronienie w Warszawie, kiedy wybuchła wojna. Zespół ma w swoim składzie wokalistki, dyrygentki i instrumentalistki, które postanowiły podzielić się ukraińską muzyką. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Tego samego dnia na warszawskim Ursynowie odbędą się występy ukraińskiego zespołu Luiku oraz polskiej grupy Enej, której niektórzy członkowie mają ukraińskie korzenie. Koncert rozpocznie się o godzinie 18:30 na parkingu Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Kolejnego dnia (25 sierpnia) w ramach akcji "Nuty do wolności" wystąpi zespół Dagadana w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów, na ul. Kajakowej 12b. Grupa łączy elementy kultury polskiej i ukraińskiej za pomocą jazzu, elektroniki czy world music. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązuje rezerwacja miejsc. Natomiast w niedzielę o godzinie 12:00 odbędzie się "Piknik Sąsiedzki" zorganizowany przez Urząd Dzielnicy Targówek. Podczas spotkania będzie można wziąć udział we wspólnym lepieniu pierogów według polskich i ukraińskich przepisów.

Ukraina będzie świętować niepodległość również w innych miastach. Jak upamiętni to wydarzenie Wrocław i Lublin?

We Wrocławiu obchody Dnia Niepodległości Ukrainy potrwają cztery dni, od 23 do 26 sierpnia. W czwartek o godzinie 18:00 zaplanowano łańcuch jedności na Rynku, a następnie o 20:30 odbędzie się spektakl operowy "Zaporożec za Dunajem". W piątek odbędzie się koncert i jarmark na placu Wolności, który będzie trwał od 17:30 do 21:00. Gościem specjalnym będzie zespół Gar4ica Band. Główny dzień obchodów przypadnie w sobotę, kiedy odbędzie się IV Festiwal Integracyjny Skovoroda Fest 2023 od godziny 12:00 do 22:00 na placu Wolności. W międzyczasie Wrocław zaplanował atrakcje takie jak:

akcja charytatywna pakowania zestawów żywnościowych (12.00-16.00);

warsztaty dla dzieci (12.00-18.00),

jarmark rękodzieła i strefa gastronomiczna (12.00-20.00),

występy zespołów dziecięcych (15.00-16.45),

koncert galowy festiwalu (17.00-17.30),

występy chóru Gracja ze Lwowa i zespołu tanecznego Dibrova (17.30-18.15),

koncert Pavla Tabakova (18.20-19.00),

koncert zespołu VMVD (19.10-19.55),

koncert duetu Krzewy (20.00-20.45).

Dzień Niepodległości Ukrainy odbędzie się także w Lublinie, gdzie zaplanowano uroczystości upamiętniające to wydarzenie od złożenia kwiatów przy pomniku żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej na ul. Lipowej o godzinie 17:00. Godzinę później na balkonie Ratusza zostaną podniesione flagi, a towarzyszyć będą temu hymny Polski, Ukrainy, i Unii Europejskiej. Ponadto o godzinie 18:40 na Placu Litewskim zaprezentowane zostaną spoty "Dziękuję Ci, Polsko!" i "Łańcuch jedności". O godzinie 19:40 odbędzie się otwarcie wystawy charytatywnej "Dusha moja - Ukraina" w Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 11, sala Rozdroża 1.