Czym jest legionelloza? Jak można się zarazić bakterią legionella? Kolejne ofiary choroby w Rzeszowie

Bakterie legionella występują w wielu miejscach, w których znajduje się woda. W domowych warunkach najczęściej pojawiają się w instalacjach klimatyzacyjnych, nawilżaczach powietrza czy basenach. Im wyższa temperatura, tym lepiej się rozwijają (optymalna temperatura do ich rozwoju wynosi 38 st. C). "Bakterie te mogą dostać się do organizmu poprzez drogi oddechowe, powodując zakażenie legionellą" - czytamy na stronie legionella.pl. Możemy więc łatwo się na nie natknąć w codziennym życiu. Jak można zarazić się legionellą, jak wyleczyć legionellozę?

Legionelloza objawy. Jak można się zarazić legionellą?

Bakterie legionella pojawiają się także zbiornikach wodnych takich jak stawy, jeziora oraz rzeki. Występowaniu bakterii sprzyja wysoka wilgotność i wysokie stężenie dwutlenku węgla. Ich występowaniu sprzyjają wadliwe systemy wodne oraz niska temperatura wody.

Legionelloza występuje pod dwoma postaciami - chorobą legionistów oraz gorączką Pontiac. Pierwsza z nich charakteryzuje się nagłym złym samopoczuciem, bólem mięśni, wysoką gorączką do 40 st. C. Pojawia się również biegunka, bóle głowy, kaszel, ból w klatce piersiowej, dreszcze oraz zaburzenia świadomości - czytamy na portalu legionella.pl. Pierwsze objawy występują około dwóch dniach po zakażeniu. "Najczęstszą konsekwencją zakażenia legionellą jest postać płucna choroby" - podaje portal.

Rzadko występuje pozapłucna postać tej choroby, przebieg jest wówczas znacznie łagodniejszy. Jednak dochodzi wtedy do zapalenia mięśnia sercowego, uszkodzenia nerek oraz wątroby. Najczęściej dochodzi wtedy do przypadków śmierci osób chorych. Na zapalenie płuc wywołane przez legionellę chorują najczęściej osoby w podeszłym wieku, które mają osłabiony układ immunologiczny bądź cierpią na choroby przewlekłe.

Wspomniana wcześniej gorączka Pontiac charakteryzuje się objawami, które występuje przy grypie. Są to: bóle głowy, gorączka, dreszcze, bóle mięśni, uczucie ogólnego rozbicia. Rzadko chorzy skarżą się na mdłości, biegunkę czy wymioty. W wielu przypadkach objawy ustępują samoistnie po upływie maksymalnie pięciu dni. Mimo tego, że ta postać legionellozy nie jest niebezpieczna, nie należy jej bagatelizować. Jeśli do niej dochodzi, oznacza to, że w środowisku osoby chorej występuje bakteria legionella.

Rzeszów. Umierają mieszkańcy zarażeni legionellą. Już pięć osób

17 sierpnia pojawiło się pierwsze doniesienie o stwierdzeniu zakażenia bakterią legionelli w Rzeszowie. Do tej pory (24 sierpnia) zmarło już pięć osób, 74 osoby są zakażone i hospitalizowane.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że "weryfikowany jest wariant dotyczący miejskiej sieci wodociągowej jako źródła zakażenia. Ustalono strategię dalszych działań, zmierzających do wygaszenia ogniska choroby, niezbędnych do natychmiastowego podjęcia przez właściwe organy" - czytamy we wpisie w serwisie X (dawniej Twitter).